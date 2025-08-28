La drástica decisión que tomó la esposa de Bruce Willis ante el avance de su enfermedad
El actor e ícono de Hollywood lucha contra los efectos de la demencia frontotemporal hace al menos tres años. Su mujer e hijas ya no pueden convivir con él.
La esposa de Bruce Willis confirmó esta semana que el actor "goza de buena salud" aún a pesar de los efectos de la demencia frontotemporal, condición que le fue diagnosticada en 2023. Dadas las circunstancias actuales, la mujer decidió vivir en otra casa con las hijas de la pareja.
"Bruce goza de muy buena salud en general. Es solo que su cerebro le está fallando", explicó Emma Heming Willis, la esposa actual de Bruce Willis, en una entrevista que le concedió a la periodista Diane Sawyer para la cadena ABC News.
Heming Willis reconoció que el actor de "Duro de matar" y otros clásicos de acción de Hollywood "está perdiendo el habla", pero todavía se comunica a través de señas, miradas, gestos y caricias.
"Tenemos una forma diferente de comunicarnos con él, pero lo estamos logrando", aseguró su esposa, con quien comparte dos hijas, Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años, respectivamente.
Además de Mabel y Evelyn, el actor de 70 años comparte tres hijas adultas con Demi Moore: Rumer, Tallulah y Scout, que se mantienen cerca de su padre y muestran cada tanto cómo es su vida cotidiana.
Durante la entrevista con ABC News Heming Willis también confirmó que el actor fue trasladado a una nueva residencia donde tiene el personal necesario para su cuidado, y reconoció que el diagnóstico demencia frontotemporal le cambió la vida a su familia.
"Después de que recibimos el diagnóstico, yo necesitaba desesperadamente apoyo. Solo me dieron un folleto sobre su condición y me dijeron que no había nada que se pudiera hacer, porque actualmente no hay tratamientos disponibles", reconoció Heming Willis, que ya tiene el proyecto de publicar un libro sobre su experiencia.
La pérdida de sociabilidad y los cambios en la naturaleza de su marido -que supo ser empresario y personalidad fija en el circuito social de Hollywood- le dieron la pauta a Heming Willis de que algo no andaba bien.
El colmo llegó cuando su personalidad se volvió "un poco más callada" en reuniones familiares, cuando hasta ese entonces había sido "muy conversador". El primer diagnóstico fue de afasia, emitido en 2022, pero la condición de Bruce Willis fue mucho más allá de perder la capacidad de expresarse con palabras.
