La drástica decisión que tomó la esposa de Bruce Willis ante el avance de su enfermedad

bruce willis

Durante la entrevista con ABC News Heming Willis también confirmó que el actor fue trasladado a una nueva residencia donde tiene el personal necesario para su cuidado, y reconoció que el diagnóstico demencia frontotemporal le cambió la vida a su familia.

"Después de que recibimos el diagnóstico, yo necesitaba desesperadamente apoyo. Solo me dieron un folleto sobre su condición y me dijeron que no había nada que se pudiera hacer, porque actualmente no hay tratamientos disponibles", reconoció Heming Willis, que ya tiene el proyecto de publicar un libro sobre su experiencia.

La pérdida de sociabilidad y los cambios en la naturaleza de su marido -que supo ser empresario y personalidad fija en el circuito social de Hollywood- le dieron la pauta a Heming Willis de que algo no andaba bien.

El colmo llegó cuando su personalidad se volvió "un poco más callada" en reuniones familiares, cuando hasta ese entonces había sido "muy conversador". El primer diagnóstico fue de afasia, emitido en 2022, pero la condición de Bruce Willis fue mucho más allá de perder la capacidad de expresarse con palabras.