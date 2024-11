La drástica exigencia de Wanda Nara a los medios tras denunciar a Mauro Icardi

wanda nara hijos

"En relación a los trascendidos a los supuestos hechos acontecidos en el día de ayer en mi hogar, hago saber que he solicitado a la justicia que los medios se abstengan de mencionar o hacer referencia de mis cinco hijos en relación a situaciones que no han vivido ni vivirán, debiendo abstenerse asimismo de efectuar ninguna referencia o montos de cuota alimentaria de mis hijas menores", aseguró la conductora de Bake Off Famosos.

El comunicado de la mediático fue publicado en su cuenta de Instagram, donde pudo ser visto por sus más de 16 millones de seguidores. De esta manera, se presume que la mayor de las Nara busca proteger a sus hijos y a su privacidad en medio de su conflicto con Icardi.

En este sentido, la Justicia estableció que el delantero del Galatasaray de Turquía "se abstenga de realizar actos de perturbación o intimidación directa o indirecta" contra la madre de sus hijas.

El problema que derivó en la denuncia a Icardi

La denuncia por violencia de género habría tenido su inicio tras el regreso de Wanda Nara de sus vacaciones con L-Gante. Al volver al país, la mediática se encontró a Mauro Icardi instalado en la propiedad que ambos tienen en Avenida Libertador, junto a las hijas que tienen en común. Por este motivo, ella solicitó una orden de desalojo para Mauro, según detalló Ana Rosenfeld, abogada de la conductora.

De acuerdo a lo revelado por Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), esta situación dio lugar a una discusión, dado que el futbolista no la habría dejado ingresar al inmueble. Aparentemente, ese cruce desembocó en "la violencia de género" que finalmente Wanda denunció. "Hay dos denuncias, una por resistencia a la autoridad y otra por violencia de género", afirmó Ochoa.