La dura confesión del hijo de María Rosa Fugazot: "Ella no quería vivir más"
Javier Caumont contó que su madre atravesaba un profundo dolor desde el fallecimiento de su hermano, René Bertrand.
La muerte de María Rosa Fugazot generó una profunda conmoción en el ambiente artístico. Este martes, familiares, amigos y colegas se reunieron en Palermo para darle el último adiós a la actriz, que falleció a los 83 años.
En ese contexto, su hijo Javier Caumont brindó una emotiva entrevista a Intrusos, donde se refirió al duro proceso que atravesó su madre tras la muerte de René Bertrand, ocurrida hace un año.
“Como mamá fue la mejor, tanto de René (Bertrand) como conmigo. Tuve el privilegio de que me elija y yo elegirla. Y de vivir toda una vida juntos”, expresó con emoción.
Luego, reflexionó sobre el impacto que tuvo aquella pérdida en la vida de la actriz. “Todos sabemos que se empezó a morir el día que falleció René. Eligió morirse a poquito, se quería ir con él”, sostuvo. Y agregó: “Por un lado, nos queda la resignación de que se cumplió su deseo; y por otro lado, el dolor terrible de que la vamos a extrañar hasta el último día de nuestra vida porque era un ángel en la tierra”.
Caumont también reveló que tenía previsto recibir a su madre en su casa durante los próximos días para acompañarla de cerca debido a su delicado estado de salud. Sin embargo, reconoció que ella no estaba convencida con esa decisión.
“Ella no quería vivir más. Iba a casa porque ya su salud no estaba bien, no estaba pudiendo trabajar por sus piernas, por la edad, y porque se había descuidado muchísimo en este último año, entonces era muy difícil que la llamaran”, afirmó. En la misma línea, remarcó: “Se abandonó totalmente. Se abandonó muchísimo, muchísimo, muchísimo”.
Sobre los últimos meses de la actriz, contó que durante enero compartieron una estadía en una casa quinta que él había alquilado en Parque Leloir. Allí pudo acompañarla de cerca en una etapa compleja, marcada por sus problemas de salud y el deseo de seguir vinculada a la profesión.
“Estaba a los tirones porque todos sabemos que así como era de buena, no tenía un carácter fácil. Ella quería seguir trabajando y quería los escenarios. Y lógicamente ya no podía trabajar más…”, concluyó.
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