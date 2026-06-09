La dura confesión del hijo de María Rosa Fugazot: "Ella no quería vivir más"

Javier Caumont

Caumont también reveló que tenía previsto recibir a su madre en su casa durante los próximos días para acompañarla de cerca debido a su delicado estado de salud. Sin embargo, reconoció que ella no estaba convencida con esa decisión.

“Ella no quería vivir más. Iba a casa porque ya su salud no estaba bien, no estaba pudiendo trabajar por sus piernas, por la edad, y porque se había descuidado muchísimo en este último año, entonces era muy difícil que la llamaran”, afirmó. En la misma línea, remarcó: “Se abandonó totalmente. Se abandonó muchísimo, muchísimo, muchísimo”.

Sobre los últimos meses de la actriz, contó que durante enero compartieron una estadía en una casa quinta que él había alquilado en Parque Leloir. Allí pudo acompañarla de cerca en una etapa compleja, marcada por sus problemas de salud y el deseo de seguir vinculada a la profesión.

“Estaba a los tirones porque todos sabemos que así como era de buena, no tenía un carácter fácil. Ella quería seguir trabajando y quería los escenarios. Y lógicamente ya no podía trabajar más…”, concluyó.