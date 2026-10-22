La emotiva carta tras el fallecimiento de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

La joven también recordó algunas de las costumbres más particulares del meteorólogo. Entre ellas, mencionó su atención a los horarios, la importancia que le daba al lugar donde estacionaba y su preocupación por mantener el tanque de nafta por encima de un cuarto.

“Eras así, pa, y eso también era parte de lo que más amábamos de vos”, manifestó, al destacar esos pequeños rasgos que formaban parte de su identidad y que ahora permanecen en la memoria de sus seres queridos.

El legado de Fernando y el cariño del público

Otro tramo de la despedida estuvo dedicado a la trayectoria profesional de Confessore y al vínculo que construyó con la audiencia a lo largo de tres décadas frente a las cámaras.

“Durante 30 años entraste a miles de hogares para dar el pronóstico y decirle a la gente con qué ropa salir”, escribió Julieta al recordar la tarea que convirtió a su papá en una figura familiar para miles de personas.

En ese sentido, retomó una frase que el meteorólogo había pronunciado en un video de su juventud que se volvió viral y destacó el valor de su trabajo cotidiano.

“Como dijiste en aquel video de jovencito que se hizo viral, SÍ hiciste algo por la humanidad: brindaste un servicio y llegaste a los corazones de la gente con tu calidez y simpatía”, señaló.

Además, agradeció las muestras de afecto que recibió la familia después de conocerse la noticia. Los mensajes de compañeros, seguidores y personas que acompañaron a Fernando durante su carrera se sumaron a las expresiones de apoyo en este difícil momento.

La promesa de su hija en la despedida

En las últimas líneas, Julieta puso en palabras la dificultad de aceptar que su papá ya no estará físicamente junto a ellas. También reconoció que necesita tiempo para atravesar el duelo y aprender a convivir con su ausencia.

“No estoy preparada para decirte adiós ni para entender que ya no estás. Espero que, con el tiempo, duela un poquito menos”, escribió.

El cierre estuvo marcado por una promesa de acompañamiento entre las mujeres de la familia, en homenaje al cuidado que Fernando les brindó durante su vida.

“Te amamos y te vamos a amar por siempre. Acá nos cuidaremos entre nosotras, como siempre lo hiciste vos, con más fuerza que nunca”, expresó.

Antes de terminar, Julieta dejó un mensaje para sus seres queridos: “Saludos para el abuelo y Toto”. Finalmente, dedicó unas palabras a las mujeres que formaron parte de la vida del meteorólogo: “Tus tres chicas, la tía, la abuela y tu amor desde los 17 años: mamá”.

Con su carta, la hija mayor de Fernando Confessore compartió no solo el dolor por la pérdida, sino también la intimidad de un vínculo construido a partir de recuerdos, gestos cotidianos y un cariño que, según dejó en claro, seguirá acompañando a la familia.