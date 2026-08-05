Murió Pablo Palacio, actor de División Palermo y Homo Argentum
El artista tenía 60 años y era famoso por papeles de reparto en diferentes producciones. Su fallecimiento lo informó la Asociación Argentina de Actores.
El ámbito de la actuación y la cultura nacional se encuentra de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento de Pablo Palacio a los 60 años. La noticia, conocida este miércoles 5 de agosto tras la publicación de la Asociación Argentina de Actores, causó un profundo pesar entre sus colegas, que rápidamente volcó sus condolencias en redes sociales.
"Lamentamos el fallecimiento del actor Pablo Palacio. A lo largo de su trayectoria desarrolló una sostenida labor en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad. Acompañamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este difícil momento", escribió la entidad.
Quién fue Pablo Palacio
Con una sólida trayectoria en el circuito teatral independiente, el cine y la televisión, Palacio construyó su carrera a base de oficio y versatilidad. Su labor cobró un renovado impulso en los últimos tiempos gracias a su participación en División Palermo, la aclamada serie de Netflix creada por Santiago Korovsky, donde integró el elenco secundario dándole vida a uno de los efectivos de la comisaría central. También formó parte de Homo Argentum, el éxito protagonizado por Guillermo Francella.
Formado en la autogestión y el teatro de autoral, el intérprete dejó su marca en diversos proyectos audiovisuales y puestas en escena a lo largo de las últimas décadas. Quienes compartieron elenco y sets de filmación destacaron no solo su profesionalismo y rigor interpretativo, sino también su calidez humana y generosidad con sus pares.
Las causas de su deceso no trascendieron públicamente por deseo de su entorno íntimo. Su partida deja un vacío sensible en la escena artística local y el recuerdo de una figura que supo dignificar el oficio actoral en cada rol que le tocó encarar.
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