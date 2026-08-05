Murió Pablo Palacio, actor de División Palermo y Homo Argentum

Quién fue Pablo Palacio

Con una sólida trayectoria en el circuito teatral independiente, el cine y la televisión, Palacio construyó su carrera a base de oficio y versatilidad. Su labor cobró un renovado impulso en los últimos tiempos gracias a su participación en División Palermo, la aclamada serie de Netflix creada por Santiago Korovsky, donde integró el elenco secundario dándole vida a uno de los efectivos de la comisaría central. También formó parte de Homo Argentum, el éxito protagonizado por Guillermo Francella.