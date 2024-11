La exorbitante cifra por la que Evangelina Anderson y Martín Demichelis demandan a Yanina Latorre

“La semana pasada yo te conté acá que Demichelis y Evangelina Anderson estaban evaluando hacer una demanda millonaria contra Yanina Latorre, la panelista de LAM habló de una separación escandalosa con una infidelidad de por medio con una azafata, además de contar lo del hijo desconocido”, comenzó Etchegoyen.

En esa misma línea, el periodista ahondó en su información: “Me cuentan que Martín y Evangelina sienten que Yanina tiene algo personal contra ellos y contó lo que contó por una operación de alguien. Ellos creen que alguien la operó a Yanina para que cuente lo que finalmente dijo en el programa de América. Evangelina es la más afectada con todo esto porque quedó como una cornuda para todo el mundo y yo te decía hace unos días que cifras no me habían revelado de ese posible juicio pero ahora si”.

Por consiguiente, Juan reveló: “El número que me dan a mí de ese juicio es de un millón de dólares. Esa sería la cifra por la cual la pareja iría a fondo en la Justicia”. En tanto, continuó: “Lo que más les afectó a ellos me decían fuentes de su entorno fue que se diga lo que se dijo con Bastian, el hijo mayor de la pareja, viviendo en Argentina y sabemos que si se cuenta algo así va a tener repercusión inmediata en un ciclo importante como es LAM con una periodista tan importante como Yanina".

“Y además me decían que aparentemente Yanina contó la información y nunca les envió un mensaje antes a Evangelina y a Martín y eso también molestó. La demanda sería por daños y perjuicios y abarca solamente a Yanina porque había dudas de si abarcaba a LAM o no y yo tengo entendido que no”, concluyó.