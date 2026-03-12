La familia de Carmiña Masi rompió el silencio tras su expulsión de Gran Hermano

"Quienes conocemos a Carmiña también sabemos algo muy profundo: ese momento no define quién es ella", señalaron. Además, destacaron el papel que, según su visión, tuvo dentro del reality durante su estadía en la casa. "Carmiña representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica", escribieron, al tiempo que subrayaron su entrega en la competencia: "Dejó todo en cada momento del reality".

carmina

El texto también hace referencia al estilo directo que caracteriza a Masi, una actitud que, según su entorno, forma parte de su personalidad. "Sí, es intensa, picante, sin filtro… como una ‘loca linda’. Difícil de encasillar, incomprendida para muchos", describieron en el comunicado. De todos modos, quienes la defienden remarcaron que detrás de ese carácter no hay malas intenciones. "Quienes la conocemos sabemos que en el fondo no hay maldad en su corazón", sostuvieron.

Hacia el final del mensaje, el comunicado introduce una reflexión más amplia sobre los errores y las consecuencias que pueden tener cuando ocurren en un contexto público y masivo como el de un reality televisivo. "Todos nos equivocamos. A veces de formas grandes, dolorosas y públicas. Y cuando eso pasa, lo único que queda es hacerse cargo, aprender y crecer", expresaron.

El cierre del texto incluyó una declaración contundente de apoyo hacia la ex participante: "Quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte". Finalmente, también aprovecharon la oportunidad para agradecer el respaldo de quienes la apoyaron durante su paso por el programa y acompañaron su participación desde afuera.