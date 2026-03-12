La familia de Carmiña Masi rompió el silencio tras su expulsión de Gran Hermano
Tras la polémica que terminó con su salida del reality, el entorno de la periodista paraguaya difundió un comunicado en redes sociales. ¿Qué dice?
La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano: Generación Dorada sigue generando repercusiones dentro y fuera del reality. Luego de la controversia provocada por sus dichos dentro de la casa, el entorno de la periodista paraguaya decidió pronunciarse públicamente a través de un extenso comunicado difundido en las redes sociales de la ex participante.
El mensaje fue publicado horas después de que se confirmara su salida del programa y buscó ofrecer la mirada de quienes la conocen fuera del contexto televisivo. En el inicio del texto, familiares y allegados explicaron por qué habían decidido esperar antes de manifestarse públicamente. "En las últimas horas mucha gente nos escribió pidiendo que publiquemos un comunicado sobre lo ocurrido con Carmiña dentro de la casa", comienza el mensaje.
Según explicaron, la intención inicial fue darle espacio a la propia protagonista para que pudiera expresarse primero sobre lo sucedido. "Preferimos esperar. No queríamos decir nada antes de que Carmiña pudiera dar sus propias palabras, porque creemos que es a ella a quien le corresponde hablar primero", indicaron en el comunicado.
Uno de los puntos centrales del texto es el reconocimiento de que el comentario que generó la polémica fue inapropiado. Desde su entorno señalaron de manera directa que no intentan justificar lo ocurrido dentro de la casa. "Sabemos que el comentario que hizo estuvo mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos", afirmaron. En esa misma línea, también expresaron comprensión hacia las personas que se sintieron afectadas por sus palabras.
"También sabemos que hay errores que para muchas personas pueden parecer imperdonables. Entendemos ese sentimiento y lo aceptamos con firmeza y con respeto hacia quienes se sintieron ofendidos", añadieron. Sin embargo, el comunicado también busca remarcar que ese episodio no define la totalidad de la personalidad de la participante. Quienes firmaron el mensaje sostienen que conocen otra faceta de la conductora paraguaya que, aseguran, no quedó reflejada en el momento más controvertido del programa.
"Quienes conocemos a Carmiña también sabemos algo muy profundo: ese momento no define quién es ella", señalaron. Además, destacaron el papel que, según su visión, tuvo dentro del reality durante su estadía en la casa. "Carmiña representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica", escribieron, al tiempo que subrayaron su entrega en la competencia: "Dejó todo en cada momento del reality".
El texto también hace referencia al estilo directo que caracteriza a Masi, una actitud que, según su entorno, forma parte de su personalidad. "Sí, es intensa, picante, sin filtro… como una ‘loca linda’. Difícil de encasillar, incomprendida para muchos", describieron en el comunicado. De todos modos, quienes la defienden remarcaron que detrás de ese carácter no hay malas intenciones. "Quienes la conocemos sabemos que en el fondo no hay maldad en su corazón", sostuvieron.
Hacia el final del mensaje, el comunicado introduce una reflexión más amplia sobre los errores y las consecuencias que pueden tener cuando ocurren en un contexto público y masivo como el de un reality televisivo. "Todos nos equivocamos. A veces de formas grandes, dolorosas y públicas. Y cuando eso pasa, lo único que queda es hacerse cargo, aprender y crecer", expresaron.
El cierre del texto incluyó una declaración contundente de apoyo hacia la ex participante: "Quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte". Finalmente, también aprovecharon la oportunidad para agradecer el respaldo de quienes la apoyaron durante su paso por el programa y acompañaron su participación desde afuera.
