La mesa especial de Mirtha Legrand rumbo a los 99: quiénes se sentarán este sábado
La diva regresa a su clásico programa con invitados de peso del periodismo, el humor y la cultura, en una emisión atravesada por la cercanía de un nuevo cumpleaños histórico.
A días de cumplir 99 años, Mirtha Legrand volverá a ocupar su lugar habitual en la televisión con una nueva edición de su histórico ciclo, que se emitirá este sábado a las 21:30 por la pantalla de El Trece. La conductora, ícono indiscutido de la TV argentina, ya dejó todo listo para una mesaza que promete generar conversación y marcar agenda, no solo por los invitados convocados sino también por el contexto especial que rodea al programa.
Luego de pasar el mes de enero en Mar del Plata, donde combinó descanso con su tradicional recorrido por la cartelera teatral, Mirtha retomó su actividad en Buenos Aires y se puso al frente de una emisión cargada de simbolismo. La cercanía del 23 de febrero, fecha en la que celebrará sus 99 años, le da a cada aparición pública un valor particular y refuerza la atención del público sobre cada detalle del programa.
Mientras tanto, la situación de la cocinera Jimena Monteverde continúa en proceso de definición. Aunque su rol aún no está confirmado para esta etapa, la producción avanza con normalidad, enfocada en mantener intacta la dinámica clásica del ciclo. En la previa de un cumpleaños histórico, La Noche de Mirtha se prepara para una emisión que combina actualidad, celebración y el peso simbólico de una figura irrepetible de la televisión argentina.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 21 de febrero
La mesa estará encabezada por Diego Sehinkman, una de las figuras del periodismo televisivo actual. Conduce de lunes a viernes Solo una vuelta más en la señal TN, donde analiza la coyuntura política y social con entrevistas y debates. Su presencia anticipa un intercambio intenso sobre la realidad argentina, un terreno en el que Mirtha se mueve con comodidad desde hace décadas.
El segundo invitado será Martín Campilongo, más conocido como Campi, quien atraviesa un gran momento teatral al frente de la obra Papá por siempre, que se presenta en el Teatro Liceo. Su participación aportará una cuota de humor y experiencia artística a una mesa que suele alternar actualidad dura con momentos distendidos.
También dirá presente Dalia Gutmann, referente del stand up nacional. La comediante se encuentra presentando Experiencia Dalia Gutmann, un unipersonal donde transforma vivencias personales en material humorístico, apelando a la identificación del público. Su mirada sobre los vínculos, el paso del tiempo y las exigencias cotidianas promete generar un contrapunto interesante con el resto de los invitados.
El cuarto lugar será para Jorge Asís, escritor y analista político de extensa trayectoria. Habitual polemista, su presencia garantiza opiniones filosas y reflexiones profundas sobre el escenario político y cultural del país. Con este combo de invitados, Mirtha vuelve a apostar a la pluralidad de voces, uno de los sellos que sostuvieron la vigencia del programa a lo largo de generaciones.
