La mesa especial de Mirtha Legrand rumbo a los 99: quiénes se sentarán este sábado

También dirá presente Dalia Gutmann, referente del stand up nacional. La comediante se encuentra presentando Experiencia Dalia Gutmann, un unipersonal donde transforma vivencias personales en material humorístico, apelando a la identificación del público. Su mirada sobre los vínculos, el paso del tiempo y las exigencias cotidianas promete generar un contrapunto interesante con el resto de los invitados.

El cuarto lugar será para Jorge Asís, escritor y analista político de extensa trayectoria. Habitual polemista, su presencia garantiza opiniones filosas y reflexiones profundas sobre el escenario político y cultural del país. Con este combo de invitados, Mirtha vuelve a apostar a la pluralidad de voces, uno de los sellos que sostuvieron la vigencia del programa a lo largo de generaciones.