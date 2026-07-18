FIFA publicó el ranking de ganadores históricos: el fuerte golpe para Uruguay
Según la FIFA, máxima autoridad en el fútbol mundial, el país vecino no tiene cuatro estrellas, sino dos, y así lo especificó en su detalle.
La FIFA reavivó la polémica y el eterno debate sobre la cantidad de títulos mundiales que posee la Selección de Uruguay. A las puertas de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el organismo rector publicó el listado oficial de todos los campeones de la historia, encendiendo nuevamente la discusión.
La FIFA volvió a encender la polémica sobre los títulos de Uruguay
Bajo el título “World Champions Totals”, la FIFA encendió las redes sociales al otorgarle solo dos títulos mundiales a Uruguay, contradiciendo las cuatro estrellas que la Celeste luce en su escudo y reabriendo una vieja herida.
Aunque la Asociación Uruguaya de Fútbol optó por el silencio ante este posteo, en el país charrúa sostienen con firmeza que son tetracampeones. Su argumento se basa en que los Torneos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928 fueron organizados por la propia FIFA y se consideran legítimos campeonatos del mundo de la época.
Con esta lista, la FIFA ratifica que Uruguay sólo tiene dos Mundiales ganados, mientras que Alemania e Italia se mantienen como los únicos tetracampeones del mundo. Por encima de ellos sigue la Selección Argentina con tres títulos, una cifra que España podría igualar si logra consagrarse en la gran final de este domingo.
En tanto, Argentina podría convertirse en el tercer tetracampeón si logra imponerse ante la Roja en la gran final.
Donald Trump será el encargado de entregarle la Copa del Mundo al campeón
Ya lo había dicho Gianni Infantino -titular de la FIFA- hace poco menos de un mes: Donald Trump será quien entregue el trofeo a quien resulte campeón del mundo entre la Selección Argentina y España, que disputarán la final del Mundial 2026 este domingo, desde las 16:00 (hora Argentina), en New Jersey.
Aunque Trump no estuvo en el debut de la selección estadounidense ante Paraguay el pasado 12 de junio por "problemas de agenda" -lo que desató rumores sobre su temor a recibir abucheos-, esta vez sí estará en el palco. Mientras tanto, en la cancha, Argentina buscará su cuarta estrella y España la segunda.
Cabe señalar que la presencia de Donald Trump se confirmó antes de una conferencia de prensa que ofreció ante una delegación de dirigentes del fútbol. En ella demostró haber seguido el torneo de cerca, elogió enormemente al astro argentino Lionel Messi e incluso saludó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
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