FIFA publicó el ranking de ganadores históricos: el fuerte golpe para Uruguay

Donald Trump será el encargado de entregarle la Copa del Mundo al campeón

Ya lo había dicho Gianni Infantino -titular de la FIFA- hace poco menos de un mes: Donald Trump será quien entregue el trofeo a quien resulte campeón del mundo entre la Selección Argentina y España, que disputarán la final del Mundial 2026 este domingo, desde las 16:00 (hora Argentina), en New Jersey.

Aunque Trump no estuvo en el debut de la selección estadounidense ante Paraguay el pasado 12 de junio por "problemas de agenda" -lo que desató rumores sobre su temor a recibir abucheos-, esta vez sí estará en el palco. Mientras tanto, en la cancha, Argentina buscará su cuarta estrella y España la segunda.

Cabe señalar que la presencia de Donald Trump se confirmó antes de una conferencia de prensa que ofreció ante una delegación de dirigentes del fútbol. En ella demostró haber seguido el torneo de cerca, elogió enormemente al astro argentino Lionel Messi e incluso saludó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.