La fiscalía pidió siete años de prisión para L-Gante por los tres delitos que se le atribuyen

A su turno la querella, que representa los intereses de los demandantes, Gastón Torres y Rosa Passi, pidió una pena de tres años de prisión efectiva por el delito de "amenazas calificadas por arma de fuego" al entender "la carencia de antecedentes penales por parte de Elián Valenzuela y sumando agravantes".

"Los abogados estaban palo a palo para tratar de salvar a L-Gante", describió la periodista Laura Ubfal luego de la audiencia en Mercedes, en la que, según ella, el cantante quedó "acorralado".

lgante

"La Justicia decidirá y se va a saber el 28 de octubre. Ahí sabremos si L-Gante queda preso o no", sentenció la periodista.

"El señor Elián Valenzuela, en vez de recurrir a la Justicia, intentó solucionar las cosas a su modo, su modo está fuera de la ley y la ley es igual para todos. Estamos claramente ante los delitos de daño y amenazas agravadas", dijeron desde la fiscalía.

Qué declaró L-Gante en el juicio

El martes pasado, durante la primera audiencia del juicio oral en donde se lo acusa de “amenazas, privación ilegal de la libertad y tenencia de estupefacientes", L-Gante declaró durante dos horas, en las cuales negó las acusaciones y sostuvo que no secuestró ni amenazó con un arma a Gastón Torres y a Rosa Passi.

“Yo en el auto iba manejando y baje la ventanilla del copiloto. Los Torres se peleaban por ver quién hablaba conmigo. Les dije que no me rompieran las bolas, que quería hablar con Gastón. Cuando se acercó, le dije que fuéramos a dar una vuelta, así me contaba todo tranquilo. 'Te acompaño', me dijo”, aseguró.

lgante declarando.jpg L-Gante, en juicio.

"Ahí fuimos a buscar a Rosa, que fue idea mía, para que ella estuviera presente porque Gastón estaba borracho y se complicaba tener un diálogo. Dimos unas vueltas y ya no había más nada que hablar, habrán sido 15 minutos", siguió.

"Cuando fuimos a buscar a Rosa, ahí si pasé por casa. Estaba lleno de policías y yo ya estaba con ella y Gastón en el auto. Me bajé y hasta tuve que cerrarle la puerta a un patrullero porque no pasaba. Yo digo: ¿si Torres y Rosa estaban secuestrados, no le hubieran avisado a la policía?”, continuó.

Según L-Gante, cuando llegó a una estación de servicio ubicada en General Rodríguez, les dijo a las Torres y Passi que no las iba a dejar en sus casas porque estaba “de mal humor” y sostuvo que les dio $ 4.000 para que se fueran a sus domicilios.

“Al otro día fui al barrio y me enteré de que me habían denunciado. Yo dije, 'pero si se pelearon con los otros'", dijo en referencia a sus amigos en una secuencia que pasó horas antes de ese intercambio.

"Yo nunca privé a nadie de la libertad, no estoy de acuerdo con eso", sostuvo.