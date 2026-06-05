La fortaleza del Indio Solari: cómo es la casa de Parque Leloir donde eligió vivir hasta su último día

casa indio solari La casa del Indio Solari, rodeada de árboles, amplios jardines y estrictas medidas de seguridad

Uno de los espacios más importantes de la propiedad era Luzbola, el estudio de grabación personal situado en la planta baja donde el Indio componía canciones y ensayaba en un entorno de concentración absoluta.

casa indio solari El Indio Solari en su estudio de grabación

Mientras que la planta baja estaba destinada a la actividad musical, en el piso superior se encontraban los sectores más privados de la familia para descansar.

Además del estudio, la propiedad contaba con una gran extensión de espacios verdes, una pileta y un quincho.

casa indio solari Una pileta, un quincho y un gran parque verde componían la mansión

Una vida marcada por la búsqueda de privacidad

Desde hacía décadas que el Indio Solari mantenía un perfil bajo. Luego, tras la confirmación de su enfermedad, fue reduciendo cada vez más sus apariciones públicas.

La casa de Parque Leloir terminó convirtiéndose en una especie de fortaleza personal, equipada con sistemas de vigilancia y seguridad de última generación. A esto se le sumaba la presencia de varios perros ovejeros alemanes, a los que el Indio prefería por su capacidad de protección y compañía.

casa indio solari Vista desde el aire de la casa del Indio Solari

Los vecinos contaban que, cuando salía, intentaba pasar inadvertido tapándose la cara con gorras, anteojos oscuros, bufandas o prendas que le permitieran evitar ser reconocido. No era una actitud casual. El propio entorno del músico reconoció en varias oportunidades las dificultades que le generaba la fama que había alcanzado.

En una recordada entrevista concedida a la revista Rolling Stone en 2005, su esposa Virginia describió esa situación: “A éste ya no lo puedo sacar a ningún lado”.

casa indio solari El Indio Solari en su estudio de grabación

Aunque en distintas entrevistas confesó que en ciudades como Nueva York podía experimentar una sensación de anonimato imposible de conseguir en Argentina, fue en Parque Leloir donde el Indio Solari construyó su verdadero refugio. Un lugar donde pudo vivir a su manera, lejos de los flashes y cerca de las personas que más quería.