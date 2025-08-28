La foto que alimenta los rumores de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Los seguidores de la artista estallaron al ver la imagen que se difundió y que podría significar un paso importante en la relación con el periodista.
La pareja de Lali Espósito y Pedro Rosemblat es de las más querida por la gente y todo lo que ellos habían tiene un gran repercusión en sus seguidores. La cantante y el periodista tienen un amor muy sólido y todo indica que podrían dar un importante pase en la relación.
Los rumores de casamiento entre Lali y Pedro estallaron cuando Anita Espósito, hermana de la artista, lanzó una pregunta en el streaming Patria y Familia (Luzu TV), mientras hablaban sobre el casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce. “¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”, dijo desatando la euforia en la gente que estaba viendo el programa.
En medio de toda esa locura, se filtró una foto que alimentó estas versiones de la posibilidad de una boda entre Lali y Pedro. Es que el atelier Iara Alta Costura publicó una imagen que encendió aún más las sospechas. En la foto aparece la estrella pop junto al diseñador Mario Vidal, y en el fondo se puede ver un vestido de novia.
“No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier”, escribieron en el epígrafe del posteo.
En cuestión de minutos, la publicación se volvió viral y los seguidores de la estrella pop y el integrante de Gelatina no pararon de dejar comentarios al respecto y esperan que alguno de los dos se exprese al respecto.
Lali Espósito ayudó a entrenar a Dillom con un particular método
El rapero Dillom se alista para un hito en su carrera: su show en el estadio Vélez el próximo 11 de septiembre. Con solo 24 años, se convertirá en la persona más joven en dar un concierto en este emblemático lugar. Para enfrentar este gran desafío, el artista se está preparando no solo en lo musical, sino también en lo físico.
A través de sus redes sociales, Dillom ha compartido su dedicación al ejercicio. En una entrevista con el programa Perros de la calle, el rapero reveló que ha adoptado el boxeo como su principal método de entrenamiento. “Estoy entrenando todos los días”, contó, aunque admitió con humor que la estricta dieta que lo acompaña es difícil de seguir. “Es una vida que no merece ser vivida”, bromeó.
La rigurosa preparación de Dillom ha captado la atención de sus seguidores, especialmente después de que publicara una historia en Instagram en la que se lo ve entrenando junto a su amiga Lali Espósito. En el video, Lali anima al rapero mientras él hace abdominales. “¿Sos una popstar o no?”, le dice la cantante, motivándolo con palmadas en el pecho. “Soy una popstar”, le responde Dillom, mostrando su compromiso.
