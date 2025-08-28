La foto que alimenta los rumores de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mihijaestrol0/status/1960742177161527310?t=3nHB38dt4kelEu641FXwJw&s=19&partner=&hide_thread=false CHICOS COMO QUE LALI Y PEDRO SE CASAN pic.twitter.com/WSCSmKgwxC — TROL0 QUERIDA (@Mihijaestrol0) August 27, 2025

Lali Espósito ayudó a entrenar a Dillom con un particular método

El rapero Dillom se alista para un hito en su carrera: su show en el estadio Vélez el próximo 11 de septiembre. Con solo 24 años, se convertirá en la persona más joven en dar un concierto en este emblemático lugar. Para enfrentar este gran desafío, el artista se está preparando no solo en lo musical, sino también en lo físico.

A través de sus redes sociales, Dillom ha compartido su dedicación al ejercicio. En una entrevista con el programa Perros de la calle, el rapero reveló que ha adoptado el boxeo como su principal método de entrenamiento. “Estoy entrenando todos los días”, contó, aunque admitió con humor que la estricta dieta que lo acompaña es difícil de seguir. “Es una vida que no merece ser vivida”, bromeó.

La rigurosa preparación de Dillom ha captado la atención de sus seguidores, especialmente después de que publicara una historia en Instagram en la que se lo ve entrenando junto a su amiga Lali Espósito. En el video, Lali anima al rapero mientras él hace abdominales. “¿Sos una popstar o no?”, le dice la cantante, motivándolo con palmadas en el pecho. “Soy una popstar”, le responde Dillom, mostrando su compromiso.