La furia de Gerard Piqué por la aparición de sus hijos en los shows de Shakira
El exfutbolista reaccionó con enojo tras enterarse de que Milan y Sasha subieron al escenario en Buenos Aires y Córdoba.
La llegada de Shakira a la Argentina generó un fuerte episodio de tensión entre la cantante y Gerard Piqué, quien no ocultó su enojo al enterarse de que sus hijos Milan y Sasha habían sido parte del show sobre el escenario durante los conciertos en Buenos Aires y Córdoba. Según fuentes cercanas y el periodista español Roberto Antolín, el exdefensor reaccionó con molestia frente a la exposición de sus hijos, un hecho que encendió un nuevo capítulo en la relación entre ambos.
Antolín, en diálogo con Juan Etchegoyen, relató con detalle la frase que Piqué pronunció públicamente el fin de semana cuando se enteró de lo ocurrido: “Hay un nuevo capítulo fuerte en la historia de Shakira y Piqué que tiene que ver con lo que pasó el otro día en Buenos Aires cuando sus hijos aparecieron en el escenario y en un evento Gerard reaccionó furioso ante esto”, contó el cronista, marcando la magnitud del malestar del exjugador.
El periodista español detalló además que Piqué expresó su enojo en un contexto público, durante un partido de liga de segunda división en España, en el que su equipo, el Andorra, se enfrentó al Valladolid en el estadio José Zorrilla. Allí, según Antolín, Piqué compartió con los presentes su descontento por lo ocurrido en los conciertos de Buenos Aires: “El otro día dijo la siguiente frase que te voy a decir ahora. Esto fue te cuento para que sepan en un evento de partido de liga de segunda división en España donde el club de Gerard Piqué, Andorra se llama, jugó contra el Valladolid en el estadio José Zorrilla. Allí Piqué comentó con la gente que estaba allí algo fuerte sobre lo que pasó en Buenos Aires”.
La frase exacta que pronunció Piqué, de acuerdo con el periodista, fue contundente: “Me toca los cojones. Yo cuando exponía a los hijos, ella se enfadaba y me reclamaba y que nunca más y ella los saca a cantar en Buenos Aires”, aseguró Antolín, reflejando la intensidad de la reacción del exfutbolista. Además, el cronista explicó que la situación no solo reflejó enojo, sino también un desencanto más profundo con la relación actual con Shakira: “Eso que pasó en Argentina le rompe las pelotas pero no le interesa lo que hace Shakira porque hasta él dijo que en los últimos tiempos con la cantante no tenían sexo. Me toca los cojones es la frase que dijo”.
