La furia de Susana Giménez tras perder un vuelo a Punta del Este: "No pudieron esperar..."

Dicho episodio impidió que Susana llegar a tiempo para tomar el vuelo que partió sin ella, al ver que no llegaba. Cuando arribó al lugar y vio que el avión ya no estaba disponible, se mostró indignada y expresó su malestar ante los operadores del vuelo, recordándoles que en otra oportunidad ella misma tuvo que esperar más de 40 minutos a otro pasajero. "Hoy a mí no me pudieron esperar ni 20 y eso que avisé que venía demorada", reclamó fastidiosa.

Finalmente, la diva de los teléfonos pudo viajar una vez que el mismo avión que había partido regresó desde Punta del Este sólo para buscarla.

Susana Giménez cerró su último ciclo televisivo de manera inesperada, después de varios inconvenientes tanto en la producción como en sus presentaciones y entrevistas. En medio de este panorama y a sus 81 años, la diva confesó que no tiene claro cuál será su futuro en la televisión.

La conductora compartió una noticia que sorprendió profundamente a sus fanáticos y televidentes, quienes la han seguido a lo largo de su vasta carrera: “No sé si voy a volver a hacer televisión, no tengo ganas, tengo ganas de viajar y hacer otras cosas”, aseguró Susana, generando inquietud entre aquellos que siempre la han admirado.