Teatro Ciego: qué es y las propuestas para disfrutar en familia en CABA
La compañía pionera en teatro en oscuridad total presenta cuatro espectáculos durante el mes de julio, donde el público vive historias a través de los sentidos.
Teatro Ciego es una compañía especializada en crear experiencias escénicas en absoluta oscuridad, donde el público deja de lado la vista y se guía exclusivamente por el sonido, los aromas, el espacio y la interacción sensorial. La propuesta tiene su origen en Córdoba en 1991 y en 2008 inauguró en Buenos Aires el primer Teatro Ciego del mundo, con un enfoque inclusivo y cooperativo que permite una participación plena de personas con discapacidad visual.
El formato propone una experiencia diferente a la del teatro tradicional: en la oscuridad total, la percepción se transforma y el cuerpo se adapta a nuevas referencias, generando una forma distinta de vivir las historias.
Las funciones tienen una duración aproximada de 50 minutos, están recomendadas a partir de los 4 años y se desarrollan en la sala ubicada en Borges 1974, Palermo (CABA). Las entradas se encuentran disponibles de manera online a través de Entrada Uno y en boletería, con funciones durante todo el mes de julio.
Experiencias para toda la familia
Dentro de la programación, Teatro Ciego presenta cuatro propuestas pensadas para distintos públicos familiares, todas con eje en la exploración sensorial:
Chakras Infancias es una experiencia lúdica de meditación guiada que combina música en vivo, aromas, sonidos inmersivos, luz negra y momentos en oscuridad total. Acompañados por Wayra, un espíritu guardián, las infancias recorren los siete chakras a través de un viaje imaginario por distintas culturas y paisajes, explorando emociones y sensaciones desde el cuerpo y los sentidos.
El Club de los Sentidos propone una experiencia interactiva donde niños, adolescentes y adultos deben ayudar a reabrir un club barrial olvidado. A través de postas sensoriales, el público enfrenta juegos y desafíos que involucran el olfato, el gusto, el tacto y el oído, en una aventura que culmina en oscuridad total para redescubrir la curiosidad y la imaginación.
La Canción del Abuelo ofrece un encuentro intergeneracional alrededor de la música. En un ambiente íntimo y en completa oscuridad, un abuelo ciego recibe a grandes y chicos para compartir canciones, recuerdos y relatos que recorren paisajes de la infancia, despertando emociones a través de la música, los sonidos y los aromas.
Mi Amiga la Oscuridad presenta a dos personajes que invitan a descubrir la oscuridad como un espacio de imaginación y juego. La obra comienza con luz y luces tenues, para luego transitar hacia la oscuridad total, guiando al público en un viaje sensorial pensado especialmente para las infancias.
Con estas propuestas, Teatro Ciego invita a vivir el teatro desde otro lugar, donde la ausencia de luz se transforma en una puerta hacia nuevas formas de percibir, imaginar y compartir en familia.
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