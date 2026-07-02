Teatro Ciego: qué es y las propuestas para disfrutar en familia en CABA

El Club de los Sentidos propone una experiencia interactiva donde niños, adolescentes y adultos deben ayudar a reabrir un club barrial olvidado. A través de postas sensoriales, el público enfrenta juegos y desafíos que involucran el olfato, el gusto, el tacto y el oído, en una aventura que culmina en oscuridad total para redescubrir la curiosidad y la imaginación.

La Canción del Abuelo ofrece un encuentro intergeneracional alrededor de la música. En un ambiente íntimo y en completa oscuridad, un abuelo ciego recibe a grandes y chicos para compartir canciones, recuerdos y relatos que recorren paisajes de la infancia, despertando emociones a través de la música, los sonidos y los aromas.

Mi Amiga la Oscuridad presenta a dos personajes que invitan a descubrir la oscuridad como un espacio de imaginación y juego. La obra comienza con luz y luces tenues, para luego transitar hacia la oscuridad total, guiando al público en un viaje sensorial pensado especialmente para las infancias.

Con estas propuestas, Teatro Ciego invita a vivir el teatro desde otro lugar, donde la ausencia de luz se transforma en una puerta hacia nuevas formas de percibir, imaginar y compartir en familia.