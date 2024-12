La hija de Alberto Cormillot detalló como sigue su padre de salud tras ser internado

El mediático médico "tuvo esguinces, hace más de lo que puede, pero le gusta demasiado, baila porque es feliz, es su vida el tap", señaló René sobre el estado físico de su padre, que tiene 85 años.

"El tipo armó pisos de tap en su casa, en un salón de la clínica, lo disfruta con Emilio (su hijo menor, de 3 años), no tiene límites, sigue haciendo aéreo", aseguró René, hoy en mejor sintonía con la familia de su padre

"A mi papá no le pasan los años, Navidad la pasa en la casa. Nos juntamos pero no tenemos costumbres navideñas, no comemos vitel toné, pan dulce ni turrón, no tomamos alcohol, asado tampoco, comemos pescado y ensaladas", explicó por su parte la hija de Alberto Cormillot sobre cómo será el festejo familiar..

rene cormillot

Mientras tanto, la actual pareja de Cormillot y madre de su hijo menor, Estefanía Pasquini, explotó en Instagram con una serie de videos donde se quejó de que la tratan de "mala esposa" cada vez que el médico especialista en nutrición tiene un episodio de salud.

"Vinimos al Cemic y como no se sabía si era un hematoma o por ahí había algún tema con las plaquetas, lo dejaron internado. Ahora hace un rato nos vinieron a dar los resultados", explicó la nutricionista mientras su marido asentía sonriente a su lado sin emitir palabra.

"Cada vez que venimos al CEMIC lo dan por muerto y ya tengo los huevos al plato. Acá está internado porque le vi un moretón en la pierna. Y lo dejaron internado hasta que estuvieron los resultados", dijo también.