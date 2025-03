La hija de Chico Novarro visitó a Mirtha Legrand y destrozó a Cecilia Milone

Legrand, en su rol de conductora, indagó sobre cómo había caído la noticia en la familia. “Horrible. Primero porque no es verdad. Es completamente inoportuno porque hay una familia en duelo y hay un ser que es mi mamá que acompañó a mi papá 50 años, con idas y vueltas pero que estaba al lado de él y le dio la mano hasta el último día”, respondió la actriz.

Novarro también habló sobre la personalidad de su padre y su manera de relacionarse con otras mujeres. “Quienes lo conocieron, mi papá siempre fue una persona con una libertad enorme”, señaló. En ese momento, Legrand recordó que el artista solía llamar “amigas” a quienes eran sus parejas, a lo que Julieta asintió y relató una anécdota familiar: “Él decía ‘es mi amiga, es mi amiga’ hasta que mamá una vez le dijo ‘andá con tu amiga’. Lo dejó, y él después quería volver con mamá”.

Embed - Julieta Novarro, hija de Chico, DESTROZÓ a Cecilia Milone: "Esa historia no tuvo valor para él"

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Legrand preguntó si era cierto que Milone intentó ver a Chico Novarro en sus últimos días. “Sí. Yo estaba. Quería entrar, sin ningún tipo de empatía para con la familia y para con mamá, que estaba ahí. Porque no nos olvidemos que esa casa era la casa de papá y de mamá”, afirmó con molestia. Además, reveló que su padre, a pesar de su enfermedad, conservaba su lucidez y decidió no recibirla. “Yo le pregunté, obviamente como le hubiera preguntado por cualquier persona, si la quería ver y me dijo que no. Y de hecho hacía 15 años que no tenían ningún tipo de vínculo”, explicó.

Para Julieta, la situación es injusta tanto para su madre como para sus hermanos, y cuestionó la repercusión mediática del asunto: “No sé por qué se le da entidad a alguien porque tenga una carrera. Hay algo que está corrido. Tenemos que dejar de naturalizar que cualquiera diga cualquier cosa”.

Finalmente, expresó su descontento por la forma en que se está recordando la figura de su padre. “Yo siempre sentí que él en vida no fue homenajeado como se merecía. ¿Esto es un homenaje? No, no es un homenaje. Si vos tenés amor hacia una persona, amor profundo, esto no lo hacés”, afirmó. Y cerró con una crítica contundente sobre el conflicto: “Es un melodrama”, dijo Legrand, a lo que Julieta respondió: “De un personaje solo. Es un unipersonal”.