La hija de Sergio Denis cuestionó el fallo responsabiliza al cantante por su muerte: "Lamentable"

Más tarde, Hoffmann agradeció el acompañamiento de los medios, aunque explicó que no se encontraba en condiciones de realizar declaraciones sobre lo ocurrido. “Agradezco siempre el interés y el apoyo de los medios. No voy a hablar ahora, no puedo contestar tampoco”, expresó. Antes de finalizar su mensaje, la hija de Sergio Denis dejó otra frase en referencia al proceso y al paso del tiempo: “El tiempo es el mejor juez y Dios todo lo ve”.