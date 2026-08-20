La hija de Sergio Denis cuestionó el fallo responsabiliza al cantante por su muerte: "Lamentable"
Bárbara Hoffmann reaccionó luego de que la Justicia de Tucumán rechazara el pedido de indemnización de la familia por el accidente de Sergio Denis en 2019.
La Justicia de Tucumán rechazó el pedido de indemnización presentado por la familia de Sergio Denis por el accidente que el cantante sufrió durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa, en marzo de 2019.
La resolución judicial determinó que no correspondía atribuir responsabilidad al teatro, a los organizadores ni al Estado por lo ocurrido. Según el fallo, Denis retrocedió de espaldas mientras miraba al público y esa acción terminó provocando su caída al foso de orquesta.
Los jueces consideraron que el episodio podía encuadrarse como un “hecho de la víctima” y una “autopuesta en peligro”, argumentos con los que descartaron la responsabilidad de terceros. La decisión generó la reacción de Bárbara Hoffmann, hija del cantante, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar el criterio adoptado por la Justicia. “Argentina, el único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas. Lamentable nuestra Justicia”, escribió.
Más tarde, Hoffmann agradeció el acompañamiento de los medios, aunque explicó que no se encontraba en condiciones de realizar declaraciones sobre lo ocurrido. “Agradezco siempre el interés y el apoyo de los medios. No voy a hablar ahora, no puedo contestar tampoco”, expresó. Antes de finalizar su mensaje, la hija de Sergio Denis dejó otra frase en referencia al proceso y al paso del tiempo: “El tiempo es el mejor juez y Dios todo lo ve”.
Cómo fue el accidente de Sergio Denis
El cantante se encontraba realizando un recital en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán cuando, el 11 de marzo de 2019, cayó desde el escenario hacia el foso de orquesta. El accidente le provocó graves lesiones y permaneció internado durante más de un año. Finalmente, Sergio Denis murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años.
Tras el episodio, su familia inició un reclamo para determinar las responsabilidades por lo sucedido. Sin embargo, la Justicia tucumana rechazó ahora el pedido de indemnización y atribuyó el accidente a una conducta del propio artista.
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