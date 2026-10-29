Quién era Patrick Stewart, la leyenda del cine que murió a los 86 años

El aclamado actor británico Sir Patrick Stewart falleció este miércoles 28 de octubre a los 86 años de edad en su residencia particular localizada en la ciudad de Los Ángeles. La triste novedad se dio a conocer a través de un documento oficial divulgado en sus redes sociales, confirmando que el artista estuvo rodeado por sus seres queridos y acompañado hasta el último momento por su esposa, Sunny Ozell. En el escrito se precisó además que la causa de su deceso estuvo vinculada a complicaciones derivadas del Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.