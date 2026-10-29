Quién era Patrick Stewart, la leyenda del cine que murió a los 86 años
El actor de teatro británico y famoso por papeles en películas como X-Men falleció este 28 de octubre en su casa. Los detalles.
El aclamado actor británico Sir Patrick Stewart falleció este miércoles 28 de octubre a los 86 años de edad en su residencia particular localizada en la ciudad de Los Ángeles. La triste novedad se dio a conocer a través de un documento oficial divulgado en sus redes sociales, confirmando que el artista estuvo rodeado por sus seres queridos y acompañado hasta el último momento por su esposa, Sunny Ozell. En el escrito se precisó además que la causa de su deceso estuvo vinculada a complicaciones derivadas del Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.
Nacido en la localidad de Mirfield, Inglaterra, en el año 1940, Stewart construyó los cimientos de su prestigiosa trayectoria sobre las tablas del teatro, consagrando varios años de formación e interpretación como integrante de la emblemática compañía Royal Shakespeare Company, previo a dar el gran salto a la pantalla chica que lo proyectaría a la fama internacional.
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Aún así, la consagración masiva del intérprete llegó en 1987 al ponerse en la piel del capitán Jean-Luc Picard dentro del universo de la mítica saga de ciencia ficción "Star Trek: The Next Generation". Su magistral interpretación del personaje trascendió la serie televisiva y lo llevó a encabezar cuatro producciones cinematográficas, reasumiendo nuevamente ese rol estelar en la reciente ficción "Picard" entre los años 2020 y 2023.
De igual manera, su huella en la pantalla grande se consolidó al asumir la caracterización del sabio profesor Charles Xavier en la franquicia superheroica "X-Men", papel que encarnó desde el filme inaugural del año 2000 hasta el aclamado largometraje "Logan" en 2017, incluyendo un celebrado retorno para la película "Doctor Strange en el multiverso de la locura". Gracias a sus extraordinarios aportes a la actuación y al ámbito teatral, en 2010 fue formalmente investido con el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico.
En el tramo final del comunicado que anuncia su fallecimiento, el círculo íntimo del afamado intérprete solicitó a sus admiradores que, en lugar de enviar arreglos florales, canalicen sus muestras de afecto realizando contribuciones económicas destinadas al fondo de investigación sobre el Alzheimer del prestigioso centro académico Johns Hopkins.
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