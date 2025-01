La influencer Milky Dolly casi muere ahogada en un río y el video del rescate se volvió viral

En medio de esta terrible situación, la influencer comenzó a gritar y pudo recibir rápidamente la ayuda de la policía, que logró salvarla justo a tiempo.

En las redes se viralizó cómo fue el operativo de rescate en el Río Coronada que comenzó tras una llamada a la Comisaría 19°, en la que un joven advirtió que su amiga había desaparecido de su vista después de un accidente.

Una vez en el lugar, el personal policial logró encontrar el kayak volcado cerca de la costa y, poco después, a la artista aferrada a matorrales en una zona de difícil acceso, pidiendo ayuda.

Con el apoyo de otro móvil policial, utilizando cuerdas de un barco cercano y tras varios intentos, lograron rescatarla y arrastrarla a la cima de la barranca. La víctima llevaba puesto un chaleco salvavidas, lo que le permitió mantenerse a flote hasta ser rescatada.

Después de este momento, la influencer dio detalles de cómo ocurrió todo. “Ayer casi me ahogo. Estaba andando en kayak a las 6 de la mañana... sí, no era hora para andar en kayak”, comenzó relatando.

Y, agregó: “Estaba en el medio del río, donde ya no hacés pie, y el kayak se me dio vuelta. Yo no sé nadar bien, así que fui como pude a la orilla arrastrándome, y en un momento me fui para abajo. Estuve dos minutos en el fondo del mar (sic)”.

"Me fui para arriba y me arrastré hasta la orilla. Por suerte, empecé a gritar y llegó la policía”, mientras en el breve video compartió imágenes de los momentos posteriores cuando fue rescatada por los efectivos policiales, y atendida por médicos.

“Si realmente nadie me hubiera escuchado gritar, yo, Milky Dolly, ya no existiría. Puedo decir que con todo lo que viví esto fue lo más traumático”, concluyó.