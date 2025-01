La insólita anécdota que contó Mirtha Legrand sobre la China Suárez: "Nacho no me dejes..."

Luego de indicar que llegó a conocer a la actriz en el seno familiar -dada su relación con Nacho Viale- y que le parecía "muy agradable", Mirtha relató un momento de la relación entre la China Suárez y su nieto: "Me acuerdo que llegamos a un restaurante y estaba comiendo ella y Nacho. Y en un momento le tomó la mano y le dijo 'Nacho, prometeme que no me vas a dejar nunca', y al poco tiempo se separaron".

Luego, la conductora indicó que le gustaría invitar tanto a Wanda Nara como a la China Suárez nuevamente a su programa, pero se mostró imparcial al momento de señalar a quién le cree más: "No, no sé, no las conozco suficientemente".

En referencia al Wandagate que afecta tanto a un lado como al otro, Mirtha manifestó: "Hay que cuidar a los hijos y para eso están los padres".

Cabe destacar que Mirtha Legrand recibió a ambas en su mesaza, en diferentes oportunidades. Una de las veces que la China Suárez se sentó junto a la diva fue en pleno romance con Benjamín Vicuña, poco después del estallido por la infidelidad hacia Carolina 'Pampita' Ardohain.