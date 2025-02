La Joaqui habló de los rumores que vinculan a la China Suárez con Ecko: qué dijo

"Es terrible porque aparte yo con el pibe ni salí", añadió entre risas, aclarando de inmediato que nunca estuvo en una relación con Ecko. En este punto, La Joaqui hizo hincapié en cómo los rumores pueden crecer y tomar fuerza. "Entiendo que hay chismes y rumores", comentó, refiriéndose a todas las versiones sobre romances que en los últimos días han involucrado a la China Suárez.

"No salí con él, nos conocemos desde la época de El Quinto Escalón. Si hubiera querido salir con él en algún momento, no va a ser justo en un momento en el que...", explicó La Joaqui, dejando en el aire la situación en la que se encontraba cuando comenzaron a circular los rumores de un posible romance entre Ecko y la China Suárez.

La cantante continuó profundizando en sus diferencias personales y artísticas con la actriz y con su colega, dejando claro que las tensiones no se limitan solo al ámbito profesional. "Uno a veces se desvincula porque cuando vas creciendo vas teniendo gustos distintos", expresó, sugiriendo que las distancias entre ellos fueron naturales debido al cambio de intereses y caminos en la vida.

Finalmente, para terminar con todo tipo de especulaciones, La Joaqui aclaró: "No tuve ningún problema con ella tampoco", aunque también reconoció que ya no mantienen la misma cercanía de antes. "Sigue estando la mejor, la verdad es que no me la cruzo hace un montón pero porque yo estoy en otra", explicó, sin animosidad, pero dejando claro que las circunstancias cambiaron.

"No hablo hace un montón, y soy muy particular con las redes, hay cosas que son mejor charlarlas en persona o ni siquiera charlarlas", concluyó La Joaqui, dando por cerrado el tema sobre su relación con la China Suárez y cómo ha evolucionado su amistad.

La joaqui y la China.jpg

La belleza no quita lo siniestro. Y este parece ser el caso de Eugenia "China" Suárez, la actriz que continuamente está en el ojo de la tormenta por involucrarse con personas que tienen pareja y, en el peor de los casos, están casados legalmente.

Tras el escándalo del "Wandagate", en la que fue apuntada como tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara, ahora surgen nuevas informaciones por parte de Yanina Latorre, quien mantiene una guerra mediática con la actriz.

"Si llamamos a Ecko... con La Joaqui eran amigas y la detesta porque se garc... a Ecko. Y así con todas. Ves la lista y es tremendo", indicó Yanina en diálogo con Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa en "El ejército de la mañana", el programa que ambos conducen en el canal de streaming Bondi Live.

China Suarez y Ecko.jpg

Y agregó: "¿Se acuerdan que hace poco la novia actual de Ecko la hizo mier... y dijo de todo de ella? Era porque se encamó con Ecko cuando estaba con La Joaqui, que era amiga de ella encima", disparó la reconocida panelista de LAM en referencia a la actriz y actual pareja de Mauro Icardi.

yanina latorre sobre china ecko la joaqui.mp4

De esta manera, la mediática reveló una nueva data que pesa sobre los hombros de la China. Cabe destacar que la credibilidad de Yanina Latorre le juega una mala pasada a la actriz, porque el público confía en que la información que la panelista brinda está chequeada.