Tras la pesadilla con su expareja, Lourdes de Bandana abrió las puertas de su casa a sus fanáticos

También se detiene a mostrar la visita de una amiga de toda la vida y un instante tierno con su gata, quien la acompaña en la intimidad de su casa. “Yo tomo café cortado. Le tengo que agradecer a mi amiga que me trajo una cafetera. Ayer también fuimos a ver Microteatro”, comenta divertida antes de dirigirse al teatro, donde se la ve emocionada al reencontrarse con el público.

Un nuevo capítulo en su historia

Con este video, Lourdes dejó en claro que, pese a las heridas del pasado reciente, está lista para seguir adelante. Contenida por sus afectos y volviendo a hacer lo que ama, la artista transformó su dolor en impulso para renacer. “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”, escribió, sintetizando su presente: dolida, pero en marcha.