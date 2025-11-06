Tras la pesadilla con su expareja, Lourdes de Bandana abrió las puertas de su casa a sus fanáticos
Luego de estar en medio de un escándalo con Leandro García Gómez, quien está detenido, la cantante del grupo pop dio qué hablar en las redes sociales.
A poco más de dos semanas del preocupante episodio que tuvo como protagonista a Lourdes Fernández, integrante de Bandana, quien fue rescatada de la vivienda de su expareja Leandro García Gómez, la artista reapareció públicamente con un gesto que conmovió a sus seguidores: compartió un video mostrando cómo es su vida hoy.
Tras la denuncia presentada por su madre, Mabel, y el acompañamiento de su compañera de grupo Lissa Vera, que también se presentó ante la Justicia para denunciar al agresor por violencia de género, Lourdes decidió enfocarse en un nuevo comienzo y lo plasmó en imágenes.
El 30 de octubre, la cantante publicó un registro titulado “Un día en la vida de Lowrdez”, donde mostró desde su despertar hasta el final de su día. Sin embargo, la fecha no fue una más: coincidió con su regreso a los escenarios como invitada especial de A*Teens en el Teatro Gran Rex, apenas una semana después del episodio de violencia que la tuvo como víctima.
“Un tropezón no es caída, pero cómo duele”
Con esa frase, Lourdes acompañó la publicación en Instagram, reflejando la carga emocional que tuvo ese día para ella. En el video se la puede ver distendida y con humor, dejando entrever su esencia. “La de Bandana, la de los problemas, la hackeada”, dice entre risas al presentarse.
Durante la grabación aparece junto a Kata, su productora, manager y amiga, compartiendo momentos de preparación antes del show, entre maquillaje, peinado y risas cómplices.
También se detiene a mostrar la visita de una amiga de toda la vida y un instante tierno con su gata, quien la acompaña en la intimidad de su casa. “Yo tomo café cortado. Le tengo que agradecer a mi amiga que me trajo una cafetera. Ayer también fuimos a ver Microteatro”, comenta divertida antes de dirigirse al teatro, donde se la ve emocionada al reencontrarse con el público.
Un nuevo capítulo en su historia
Con este video, Lourdes dejó en claro que, pese a las heridas del pasado reciente, está lista para seguir adelante. Contenida por sus afectos y volviendo a hacer lo que ama, la artista transformó su dolor en impulso para renacer. “Un tropezón no es caída, pero cómo duele”, escribió, sintetizando su presente: dolida, pero en marcha.
