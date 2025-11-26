La madre de Juan Román Riquelme cumplió el sueño de conocer a su ídolo: de quién se trata

"No hay nada más difícil que vivir sin ti. Una visita de lujo: el presidente Juan Román Riquelme junto a Marco Antonio Solís", escribieron en las redes sociales de la institución junto con la foto de ambos.

Una visita de lujo: el presidente Juan Román Riquelme junto a Marco Antonio Solís. pic.twitter.com/5xrMx8KfwS — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 24, 2025

Cabe recordar que Marco Antonio Solís se presentó este jueves 20, viernes 21 y lunes 24 de noviembre en el Movistar Arena, donde brindó tres shows increíbles. Además, hizo un repaso por su amplio repertorio y más de 45 mil personas cantaron cada una de sus canciones, llevándose un recuerdo único.