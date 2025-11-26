La madre de Juan Román Riquelme cumplió el sueño de conocer a su ídolo: de quién se trata
El presidente de Boca logró que su mamá María Ana pueda compartir un lindo momento con una persona que admira.
En las últimas horas, Juan Román Riquelme le cumplió un gran sueño a su mamá María Ana: conocer a Marco Antonio Solís, uno de sus ídolos.
A través de las redes sociales se pudieron ver imágenes de lo que fue el encuentro entre El Buki y la madre del presidente de Boca. Esto se dio porque el mexicano invitó a María Ana, por medio de Román, a uno de los shows que hizo en el Movistar Arena el último fin de semana. Según reveló Gastón Riquelme, hermano del dirigente Xeneize, la emoción de la mujer fue total al lograr finalmente ese esperado cara a cara.
“Va a verlo a todos su shows, se sabe cada canción. De verdad, le agradezco mucho por alegrarle la vida”, fueron las palabras de Riquelme para El Buki.
"¿Cómo le va? Un gusto, gracias por la invitación. Un gusto conocerlo", expresó María emocionada por el momento que estaba viviendo. Acto seguido, posó para la foto y recibió la respuesta de Marco Antonio: "Qué alegría, gracias, eh". A lo que María Ana contestó con gratitud: "Muchas gracias a usted, Antonio. Un placer enorme conocerlo".
Por otro lado, el domingo pasado, Solís estuvo de invitado a La Bombonera, donde posó con la camiseta de Boca y se mostró muy sonriente, acompañado por Riquelme.
"No hay nada más difícil que vivir sin ti. Una visita de lujo: el presidente Juan Román Riquelme junto a Marco Antonio Solís", escribieron en las redes sociales de la institución junto con la foto de ambos.
Cabe recordar que Marco Antonio Solís se presentó este jueves 20, viernes 21 y lunes 24 de noviembre en el Movistar Arena, donde brindó tres shows increíbles. Además, hizo un repaso por su amplio repertorio y más de 45 mil personas cantaron cada una de sus canciones, llevándose un recuerdo único.
