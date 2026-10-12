De qué murió RJ Mitte, el actor de "Breaking Bad"
La repentina partida del artista que interpretaba a Walter White Jr. en "Breaking Bad" sacudió a Hollywood. Qué se sabe de las circunstancias del deceso.
La repentina muerte de RJ Mitte a los 34 años dejó un vacío inmenso en la industria de Hollywood y entre los millones de seguidores que lo inmortalizaron como Walter White Jr. en la exitosa serie "Breaking Bad". El trágico episodio, ocurrido este lunes en la ciudad de Brownsville, Texas, desató una profunda conmoción y abrió múltiples interrogantes sobre los motivos que llevaron a un desenlace tan prematuro.
Mientras el mundo del espectáculo llora a quien fuera un referente indiscutido de la inclusión en la pantalla, surgen los primeros reportes oficiales acerca de las circunstancias que rodearon sus últimas horas de vida.
La investigación oficial y el informe preliminar
Tras darse a conocer la noticia a través de un comunicado emitido por su agencia de representación —donde se pidió estricta reserva para preservar a su familia—, los detalles sobre las causas del fallecimiento comenzaron a esclarecerse a través de las fuentes judiciales y policiales de Texas.
De acuerdo con la información aportada por funcionarios del condado y replicada por medios especializados como TMZ, las autoridades locales que intervinieron en el lugar señalaron que se investiga un aparente suicidio. No obstante, las fuerzas de seguridad aclararon que las pericias y la causa formal continúan bajo una investigación en curso para determinar con exactitud los factores que desencadenaron la tragedia.
Un presente marcado por proyectos y el cariño del público
La noticia tomó por completa sorpresa tanto a sus colegas como a sus fanáticos, ya que el actor se mostraba activo y vinculado a su círculo más íntimo en las redes sociales. Semanas atrás, de hecho, se lo había visto de excelente ánimo compartiendo momentos junto a excompañeros de elenco y afianzando su compromiso personal tras haberse comprometido en matrimonio con su pareja, Kennedy Suarez.
Más allá de su inolvidable paso por la ficción creada por Vince Gilligan, Mitte dedicó gran parte de su vida a trascender los escenarios convirtiéndose en un activista incansable. Su lucha por la visibilización de la parálisis cerebral, condición con la que convivía, lo llevó a presidir la Fundación Mitte y a desempeñarse como embajador de importantes organizaciones benéficas, transformando su labor en un motor de ayuda para los demás y dejando un legado imborrable que hoy enluta a la cultura internacional.
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