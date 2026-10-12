De qué murió RJ Mitte, el actor de "Breaking Bad"

Más allá de su inolvidable paso por la ficción creada por Vince Gilligan, Mitte dedicó gran parte de su vida a trascender los escenarios convirtiéndose en un activista incansable. Su lucha por la visibilización de la parálisis cerebral, condición con la que convivía, lo llevó a presidir la Fundación Mitte y a desempeñarse como embajador de importantes organizaciones benéficas, transformando su labor en un motor de ayuda para los demás y dejando un legado imborrable que hoy enluta a la cultura internacional.