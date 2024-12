La mujer de Darío Benedetto confirmó que están separados tras los rumores de romance con Sabrina Rojas

En medio de tantos rumores, Noelia Pons usó sus redes sociales para despejar las dudas y confirmó la ruptura. “Sí, estoy sola. Hay muchísimas preguntas sobre si me separé. Esto lo cuento porque sé que a muchas mujeres les puede hacer bien escucharlo”, dijo a sus seguidores en Instagram.

La mamá de Felipe y Helena Benedetto también archivó todas las imágenes del perfil que cuenta con más de 110 mil seguidores. Además, a través de historias de Instagram, la asesora de imagen agregó una dura acusación contra quien ahora es su ex pareja.

“Ahora -me pide- el “favor” de abrir mi casa para que vengan a buscar algo UN día que estoy sola sin niños porque mi mamá me ayuda. Se pone en la balanza hacerse cargo de la paternidad. Yo no entrego un traje, no cuidan a sus hijos, qué balanza rara”, lanzó sin vueltas Noelia, lo que desató todo tipo de especulaciones sobre el vínculo que está manteniendo Darío Benedetto con sus hijos.

Noelia Pons Darío Benedetto historia

Darío Benedetto, uno más en la barra brava de Boca

Darío Benedetto, exjugador de Boca, se hizo presente en medio de la barra brava en el duelo que el Xeneize mantuvo con Independiente por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2024. Hace poco más de cinco meses que el delantero y el club pusieron punto final a su relación contractual, con algunas controversias y un pedido de disculpas del futbolista a los hinchas.

Lo cierto es que, aunque no logró lo que esperaba en su paso por la institución, el Pipa Benedetto logró meterse en el corazón de muchos hinchas y la prueba de ello es el recibimiento que le han dado en la barra, ni más ni menos. Por esa razón, trascendió su presencia en la Bombonera, donde se lo pudo ver cantando y agitando los brazos como un simpatizante más en el último duelo del año por el torneo doméstico.

benedetto hinchada de boca.jpg