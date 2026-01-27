La Negra Vernaci y Nancy Pazos prendieron fuego la radio con confesiones íntimas
Entre risas, baile y frases sin filtro, las conductoras protagonizaron un ida y vuelta explosivo en POP 101.5 que dejó a la audiencia con la boca abierta.
POP 101.5 tomó temperatura cuando la Negra Vernaci y Nancy Pazos se metieron de lleno en un terreno donde no hay eufemismos ni medias tintas. Fiel a su estilo frontal, la Negra disparó sin anestesia: “¿Estás cogiendo lindo, no?”, y la respuesta de su colega no se quedó atrás: “Estoy cogiendo bien, no tanto como antes.”
A partir de ahí, el estudio se convirtió en una charla de amigas sin filtros, pero con micrófonos abiertos. “A vos el pito siempre te pudo”, lanzó Vernaci entre carcajadas, y Pazos retrucó con una frase que ya es candidata a archivo radial: “Siempre. Tres pibes me hizo el pito.” El intercambio, lejos de incomodar, se dio en tono distendido y cómplice, con la Negra celebrando cada declaración como si estuviera relatando un gol.
Lejos de bajar un cambio, Nancy fue por más y dejó una definición que desató aplausos, gritos y risas en el estudio: “Lo mejor que le puedo dar a un hombre es ser multiorgásmica, como soy.” La reacción fue inmediata: “¡Declaraciones fuertísimas de Nancy Pazos!”, remató Vernaci, subida a la ola del momento. Y cuando parecía que ya se había dicho todo, llegó otra frase picante: “Que otro vaya y la chupe. El laburo que lo haga otro.”
La Negra, tentada, acotó: “Vos disfrazarte no te disfrazás.” Pero Pazos redobló la apuesta con una suerte de manifiesto personal: “Yo no hago nada. Haceme disfrutar y te voy a sentir que sos el hombre más poderoso del planeta.” Sin perder el ritmo, Vernaci cerró ese tramo con una sentencia que sonó a título de manual de seducción: “La mejor carta de presentación.”
Como si las palabras no hubieran sido suficientes, el clima festivo siguió con Nancy levantándose de la silla y poniéndose a bailar en el estudio, ante la ovación del equipo. En medio del show improvisado, la Negra le gritó divertida: “Haceme la de la concha”, dejando la frase entre risas y música.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario