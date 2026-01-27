La Negra Vernaci y Nancy Pazos prendieron fuego la radio con confesiones íntimas

Lejos de bajar un cambio, Nancy fue por más y dejó una definición que desató aplausos, gritos y risas en el estudio: “Lo mejor que le puedo dar a un hombre es ser multiorgásmica, como soy.” La reacción fue inmediata: “¡Declaraciones fuertísimas de Nancy Pazos!”, remató Vernaci, subida a la ola del momento. Y cuando parecía que ya se había dicho todo, llegó otra frase picante: “Que otro vaya y la chupe. El laburo que lo haga otro.”