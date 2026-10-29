La nueva serie de Catherine Zeta-Jones llega a Argentina: cuándo estrena y de qué trata
"Kill Jacky" ya tiene fecha de estreno oficial en Argentina. Este thriller de venganza contará con un total de 8 episodios. Los detalles.
Recientemente Universal+ confirmó el estreno exclusivo de "Kill Jackie", una propuesta de suspenso y acción compuesta por ocho episodios. La producción, realizada en conjunto entre Steel Springs Pictures y Fremantle, cuenta con el protagonismo estelar de la icónica actriz Catherine Zeta-Jones, ganadora del Premio de la Academia, el BAFTA y el Tony por sus destacados roles en producciones como "Chicago" y "Wednesday". Y, aunque todavía no hay fecha oficial, se confirmó que será antes de fin de año.
Esta adaptación televisiva toma como pilar la celebrada novela "The Price You Pay", escrita por el autor superventas del Sunday Times Nick Harkaway bajo la firma de su seudónimo Aidan Truhen (reconocido además por obras como "Karla’s Choice" y "Tigerman").
La trama sigue los pasos de Jackie Price, el personaje interpretado por Zeta-Jones. Durante dos décadas, la protagonista disfrutó de una existencia llena de comodidades, comercializando obras de arte y recorriendo el planeta mientras buscaba mantenerse en el anonimato tras abandonar un pasado ligado al narcotráfico internacional. No obstante, la monotonía se quiebra drásticamente cuando descubre que "The Seven Demons", un temible escuadrón de sicarios, fue contratado para ejecutarla. Ante el peligro inminente, la mujer activa sus habilidades más oscuras para eliminar a los asesinos uno por uno, enfrentando al mismo tiempo secretos enterrados que la conducirán hacia sus propios demonios personales.
El reparto secundario reúne a figuras como Daniel Ings ("A Knight of the Seven Kingdoms", "The Gentlemen"), Sidse Babett Knudsen ("Prime Target", "Borgen"), Óscar Jaenada ("Rambo V", "Cantinflas"), Ron Perlman ("Hellboy"), Hattie Hook ("Of An Age", "Ten Pound Poms"), Darci Shaw ("A Thousand Blows", "This City is Ours"), Raff Law ("Masters of The Air", "Triton"), Enzo Cilenti ("Black Mirror", "The Crown"), Christine Adams ("Hijack", "Malice"), Julian Rhind-Tutt ("Britannia", "Napoleon"), Karlis Arnolds Avots ("Soviet Jeans", "Lovable"), Set Sjöstrand ("The Wheel of Time", "Valhalla"), Tadashi Ito ("Society of the Snow", "The Platform 2"), Sebastian Armesto ("Gangs of London", "A Small Light"), Julian Barratt ("The Mighty Boosh", "The Great"), Gavin Spokes ("House of The Dragon", "Slow Horses"), Jonathan Cake ("And Just Like That", "Camping"), Bamshad Abedi-Amin ("A Town Called Malice", "The Last Kingdom") y Bill Paterson ("Fleabag", "Criminal Justice").
Por su parte, Catherine Zeta-Jones ejerce también como productora ejecutiva junto a Peter Lawson, Jose Agustin Valdes, Tom Butterworth, Damon Thomas, Rebecca Dundon, Dante Di Loreto y Jeffrey Levine. Además, el autor Nick Harkaway participa en calidad de consultor ejecutivo, en tanto que la firma Deabru Kalea Filmeak, liderada por José Luis Escolar, supervisó las tareas de filmación desarrolladas en la zona de Bizkaia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario