La nueva serie de Catherine Zeta-Jones llega a Argentina: cuándo estrena y de qué trata

La trama sigue los pasos de Jackie Price, el personaje interpretado por Zeta-Jones. Durante dos décadas, la protagonista disfrutó de una existencia llena de comodidades, comercializando obras de arte y recorriendo el planeta mientras buscaba mantenerse en el anonimato tras abandonar un pasado ligado al narcotráfico internacional. No obstante, la monotonía se quiebra drásticamente cuando descubre que "The Seven Demons", un temible escuadrón de sicarios, fue contratado para ejecutarla. Ante el peligro inminente, la mujer activa sus habilidades más oscuras para eliminar a los asesinos uno por uno, enfrentando al mismo tiempo secretos enterrados que la conducirán hacia sus propios demonios personales.