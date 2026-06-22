Cómo ver a la Selección Argentina con el relato de Mariano Closs en el celular y con descuento
La Selección Argentina se enfrenta a Austria en el Mundial 2026. Conocé cómo ver el partido en vivo con los relatos de Mariano Closs a un precio increíble.
La expectativa crece para el duelo de la Selección Argentina frente a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. Para aquellos fanáticos que desean seguir cada jugada desde su dispositivo móvil, existe una excelente alternativa para disfrutar de la inconfundible voz de Mariano Closs aprovechando un beneficio exclusivo.
Mundial 2026: todas las opciones para ver a la Selección Argentina
El equipo dirigido por Lionel Scaloni busca revalidar el título obtenido en Qatar y su próximo desafío será este 22 de junio ante Austria en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas. Para no perderse absolutamente ningún detalle del encuentro, los hinchas cuentan con cinco opciones diferentes de transmisión a través de la televisión de aire, cable y streaming.
Por un lado, la plataforma Disney+ ofrece dos alternativas en sus señales: una opción liderada por la dupla de Mariano Closs y Diego Latorre, y otra con los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Gustavo López. En la televisión abierta, Telefé transmite el encuentro con Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky. Por el cable tradicional, TyC Sports cuenta con Hernán Feller y Ariel Senosiain, mientras que DSports presenta un trío integrado por Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Enrique Macaya Márquez.
IMPORTANTE: El panorama que sigue la Selección Argentina: a quién se cruzaría en 16avos si sale primera
El descuento en Disney+ para escuchar a Mariano Closs
La plataforma Disney+ habilitó una oferta especial para contratar su abono Premium, el único que incluye todos los canales de ESPN y los eventos deportivos, al mismo precio del plan Estándar con anuncios. Este importante descuento reduce el costo a ARS 11.999 por mes durante los primeros dos meses y permite acceder a la cobertura estelar de Mariano Closs y Diego Latorre.
Para seguir la transmisión desde un celular de la forma más cómoda posible, se deben tener en consideración las siguientes características del servicio:
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Máxima calidad: El abono otorga acceso a la señal en calidad Full HD HDR para disfrutar de la mejor imagen si el dispositivo es compatible.
Conectividad: Se recomienda utilizar una red Wi-Fi estable para evitar un consumo excesivo de datos móviles durante el partido.
Delay temporal: Al tratarse de una transmisión por internet, es importante tener en cuenta que el streaming suele presentar un retraso de entre 20 y 35 segundos respecto al tiempo real.
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