Cómo ver a la Selección Argentina con el relato de Mariano Closs en el celular y con descuento

La plataforma Disney+ habilitó una oferta especial para contratar su abono Premium, el único que incluye todos los canales de ESPN y los eventos deportivos, al mismo precio del plan Estándar con anuncios. Este importante descuento reduce el costo a ARS 11.999 por mes durante los primeros dos meses y permite acceder a la cobertura estelar de Mariano Closs y Diego Latorre.

Para seguir la transmisión desde un celular de la forma más cómoda posible, se deben tener en consideración las siguientes características del servicio: