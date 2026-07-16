¿"La Odisea" es la mejor película de Christopher Nolan?

Por otro lado, está Penélope en Ítaca quien se la pasa eludiendo a los 108 pretendientes que invaden su palacio con diferentes banquetes, mientras ella teje. En el medio, su hijo Telémaco (Tom Holland) intentando convertirse en lo que su pueblo y su madre necesitan: el que trae a Odiseo de nuevo a casa mientras tiene una guerra silenciosa con Antínoo, el personaje de Robert Pattinson y uno de los pretendientes de Penélope.

Y, más allá de la dirección y el riesgo de usar todas cámaras para IMAX, es este elenco donde Christopher Nolan encontró la excelencia. Sus películas siempre estuvieron caracterizadas por reunir a elencos de primer rango, pero sin riesgo puedo decir que con este conseguirá nominaciones en todas las ternas de los Oscar. La combinación entre Matt Damon y Anne Hathaway, con la esencia que le dan a sus personajes, con ese amor incluso cuando casi no filman juntos, o mismo ese desorden que tienen en sus mentes, es alucinante. En especial con Damon siendo Odiseo y transmitiendo esa sensación de desenfreno constante.

Así también sucede con Tom Holland, quien se corre de esa figura de Spider-Man para ser ese temeroso y desdichado huérfano que describe Homero en su obra. El riesgo más grande de Nolan, pero también uno de los más acertados: la nueva generación que, con Zendaya, ya es parte de la historia de Hollywood.

Porque, definitivamente, cuando Nolan te llama, es porque algo bueno hay detrás. Se trata, sin lugar a dudas, de un director que no solo sabe elegir elenco, sino que pivotea en distintos escenarios y tiempos con una elegancia con la que pocos son capaces haciendo suya y releyendo una historia que, siglos después, sigue siendo un emblema.

Sin dudas, una obra cinematográfica que es imperdible. Eso sí, disfrutar de este tipo de cine, es para hacerlo en IMAX porque lo inmersivo de las escenas de batalla fueron hechas con ese tipo de cámara para darle un toque que el cine digital no tiene.