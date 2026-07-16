¿"La Odisea" es la mejor película de Christopher Nolan?
La nueva película de Christopher Nolan que adapta el poema de Homero finalmente llegó a los cines. Conocé los detalles sin spoilers.
Parecía imposible que una persona se superara a sí misma después de dejar obras como "Interestelar" u "Oppenheimer" en la historia del cine. Pero, Christopher Nolan demostró que la palabra imposible, para él, no existe. Porque ahora supo hacer algo que pocos se atrevían: apropiarse con estilo y perfección de la obra "La Odisea" de Homero. Esta película, que llega a los cines con un presupuesto de 250 millones de dólares, es tan épica y te remonta tanto a aquellas primeras lecturas del poema original que vale completamente la pena.
Lo cierto es que, por más que parecía que "Oppenheimer", la película que le valió su primer Oscar como director y "mejor película" era la obra que lo iba a calmar, ahora Christopher Nolan fue por más. Es más, hizo algo tan bueno que llega a la altura de "Troya", la película de 2004 dirigida por Wolfgang Petersen y protagonizada por Brad Pitt que parecía la obra predilecta de las adaptaciones de los poemas de Homero.
"La Odisea", que así como su nombre lo revela, cuenta la odisea de Odiseo (Matt Damon) para volver a su hogar después de Troya no es una simple adaptación: es una epopeya artística que toma la determinación de convertir en propia una historia que tiene siglos publicados. Si bien, a decir verdad, no me parece una de las mejores películas de Nolan, definitivamente está a la altura de lo que se espera de un director que dejó un impacto desde el inicio de su carrera con "Following".
Con sus propias armas, enredos y desenredos de la trama, Nolan consigue algo espectacular: que las 3hs que dura la película sean tan amenas que ni siquiera te das cuenta del paso del tiempo. Al pasar, a lo largo de todo el relato, por todas las emociones juntas - llanto, risa, euforia, tensión -, la duración es lo que menos importa.
El camino de Odiseo en esta travesía, para volver a su trono en Ítaca y a los brazos de su amada esposa Penélope (Anne Hathaway) está lleno de alucinaciones, encuentros con la diosa Atenea (Zendaya) y obstáculos entre mitológicos y puestos por los dioses. Incluyendo, claro, su encierro con Calipso (Charlize Theron) con quien convive en una isla sin recordar si tiene una familia que lo espere.
Por otro lado, está Penélope en Ítaca quien se la pasa eludiendo a los 108 pretendientes que invaden su palacio con diferentes banquetes, mientras ella teje. En el medio, su hijo Telémaco (Tom Holland) intentando convertirse en lo que su pueblo y su madre necesitan: el que trae a Odiseo de nuevo a casa mientras tiene una guerra silenciosa con Antínoo, el personaje de Robert Pattinson y uno de los pretendientes de Penélope.
Y, más allá de la dirección y el riesgo de usar todas cámaras para IMAX, es este elenco donde Christopher Nolan encontró la excelencia. Sus películas siempre estuvieron caracterizadas por reunir a elencos de primer rango, pero sin riesgo puedo decir que con este conseguirá nominaciones en todas las ternas de los Oscar. La combinación entre Matt Damon y Anne Hathaway, con la esencia que le dan a sus personajes, con ese amor incluso cuando casi no filman juntos, o mismo ese desorden que tienen en sus mentes, es alucinante. En especial con Damon siendo Odiseo y transmitiendo esa sensación de desenfreno constante.
Así también sucede con Tom Holland, quien se corre de esa figura de Spider-Man para ser ese temeroso y desdichado huérfano que describe Homero en su obra. El riesgo más grande de Nolan, pero también uno de los más acertados: la nueva generación que, con Zendaya, ya es parte de la historia de Hollywood.
Porque, definitivamente, cuando Nolan te llama, es porque algo bueno hay detrás. Se trata, sin lugar a dudas, de un director que no solo sabe elegir elenco, sino que pivotea en distintos escenarios y tiempos con una elegancia con la que pocos son capaces haciendo suya y releyendo una historia que, siglos después, sigue siendo un emblema.
Sin dudas, una obra cinematográfica que es imperdible. Eso sí, disfrutar de este tipo de cine, es para hacerlo en IMAX porque lo inmersivo de las escenas de batalla fueron hechas con ese tipo de cámara para darle un toque que el cine digital no tiene.
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