La palabra de Gonzalo Heredia en torno a su supuesto romance con la China Suárez: "Siempre hay..."

Qué decía Gonzalo Heredia en 2021, tras los rumores de romance con la China

Intrusos (América) fue el programa que entrevistó al galán en aquel entonces, luego de que surgieran los rumores en 2019. Lo cierto es que, en ese año, tanto Heredia como la China protagonizaban la ficción "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" (El Trece), donde terminaban siendo pareja.

Tras las versiones que lo vincularon a su compañera de elenco dos años atrás, el actor señaló de manera contundente en 2021: "Es todo mentira".

Y agregó: "Me parece que uno cuando no tiene que esconder nada no tiene que andar corriendo, no tiene que irse, no tiene que escaparse. Yo sabía que iba a pasar esto en algún momento. Digo, estoy acá, trabajando en el teatro. Viene una cámara acá e iba a pasar".

gonzalo heredia china suárez2.jpg

"Uno sabe cómo es el juego. Sabe cuáles son las reglas o las intuye, y uno las acepta. Yo las entiendo. Entiendo también todo lo que se generó, por qué se generó y demás. La verdad es que es todo mentira", sostuvo el galán argentino. Y sumó: "Si yo salgo a desmentirlo es porque sigo agregando leña al fuego, sigo hablando sobre el tema. Y si no digo nada me escondo. Siempre hay un pero. Pero en este caso nada más alejado de la realidad".

En relación a la situación con su esposa, indicó: "No hablé con Brenda (Gandini) porque no pasa nada, está todo bien. Si no me paraba acá y hablaba con vos, algo se iba a decir. Entonces para que quede todo claro y limpio, y además porque también es honesto, no pasó nada".

gonzalo-heredia-brenda-gandini Brenda Gandini y Gonzalo Heredia esperan su segundo hijo