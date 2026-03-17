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La palabra de Luciana Martínez de Gran Hermano tras recuperar la libertad: "No soy una viuda negra"

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La exparticipante del reality show de Telefe, señalada como “viuda negra”, fue excarcelada y rompió el silencio sobre lo ocurrido.

La palabra de Luciana Martínez de Gran Hermano tras recuperar la libertad: No soy una viuda negra

La situación judicial de Luciana Martínez dio un giro en las últimas horas: la ex participante de Gran Hermano fue excarcelada en el marco de la causa que, en un inicio, la señalaba bajo la figura de “viuda negra” y que finalmente fue recalificada como “hurto”. En el expediente también aparece implicado su representante, mientras que la denuncia tiene como víctima a un turista en Palermo.

Tras recuperar la libertad, la mediática habló públicamente por primera vez en diálogo con Los Profesionales de Siempre, donde buscó llevar calma a su entorno y compartió cómo atravesó este difícil momento. “Estoy muy bien, solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me apoyan. Todo esto fue un mal sueño, una pesadilla”, expresó.

Además, se refirió al sostén espiritual que tuvo durante su detención: “Yo creo en Dios, tengo mucha fe. Fue rezar para que todo salga bien. Le agradezco a mis abogados”. Con cautela sobre el proceso judicial, agregó: “No puedo hablar de la causa, pero viuda negra no soy”. Y cerró: “La causa sigue y queda en manos de mis abogados. Ahora necesito contención y visitar médicos”.

En paralelo, se conocieron detalles formales de la resolución judicial que determinó su liberación. A través de la cuenta de de LAM, difundieron parte del documento donde el juez dispone “conceder la excarcelación solicitada por los Dres. Carlos A. Telleldin y Carlos Sebastián Romero en favor de LUCIANA BARRIONUEVO bajo caución juratoria”.

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El escrito también establece la “inmediata libertad la cual deberá hacerse efectiva en el día de la fecha desde su lugar de detención, previa confección y firma del acta prevista”. A su vez, fija una serie de condiciones: “Al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta, a saber: a) Someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; b) Mantenerse en contacto con el Tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes, de 7:30 a 13:30 hrs, por conducto telefónico; c) La medida de distancia y prohibición de acercamiento respecto de Bradley James Varela”.

Por otra parte, en Lape Club Social, el periodista Mauro Szeta aportó más información sobre el expediente: “Hace instantes, el juez de la causa resolvió conceder la excarcelación de Cristian Andrés Wagner bajo caución juratoria y ordenar su inmediata libertad. La resolución deja en libertad a ambos porque hay un cambio de calificación, ahora es hurto y por eso consiguen las excarcelaciones”.

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