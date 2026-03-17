La palabra de Luciana Martínez de Gran Hermano tras recuperar la libertad: "No soy una viuda negra"

Embed - Los Profesionales con Flor on Instagram: "#LosProfesionalesConFlor | Nota exclusiva con Luciana Martinez @flordelave te trae los chimentos más picantes y primicias exclusivas en #LosProfesionalesConFlor De lunes a viernes a las 15 hs por #ElNueve Mirá el programa en vivo en elnueve.com.ar " View this post on Instagram

El escrito también establece la “inmediata libertad la cual deberá hacerse efectiva en el día de la fecha desde su lugar de detención, previa confección y firma del acta prevista”. A su vez, fija una serie de condiciones: “Al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta, a saber: a) Someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; b) Mantenerse en contacto con el Tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes, de 7:30 a 13:30 hrs, por conducto telefónico; c) La medida de distancia y prohibición de acercamiento respecto de Bradley James Varela”.