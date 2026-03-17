La palabra de Luciana Martínez de Gran Hermano tras recuperar la libertad: "No soy una viuda negra"
La exparticipante del reality show de Telefe, señalada como “viuda negra”, fue excarcelada y rompió el silencio sobre lo ocurrido.
La situación judicial de Luciana Martínez dio un giro en las últimas horas: la ex participante de Gran Hermano fue excarcelada en el marco de la causa que, en un inicio, la señalaba bajo la figura de “viuda negra” y que finalmente fue recalificada como “hurto”. En el expediente también aparece implicado su representante, mientras que la denuncia tiene como víctima a un turista en Palermo.
Tras recuperar la libertad, la mediática habló públicamente por primera vez en diálogo con Los Profesionales de Siempre, donde buscó llevar calma a su entorno y compartió cómo atravesó este difícil momento. “Estoy muy bien, solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me apoyan. Todo esto fue un mal sueño, una pesadilla”, expresó.
Además, se refirió al sostén espiritual que tuvo durante su detención: “Yo creo en Dios, tengo mucha fe. Fue rezar para que todo salga bien. Le agradezco a mis abogados”. Con cautela sobre el proceso judicial, agregó: “No puedo hablar de la causa, pero viuda negra no soy”. Y cerró: “La causa sigue y queda en manos de mis abogados. Ahora necesito contención y visitar médicos”.
En paralelo, se conocieron detalles formales de la resolución judicial que determinó su liberación. A través de la cuenta de de LAM, difundieron parte del documento donde el juez dispone “conceder la excarcelación solicitada por los Dres. Carlos A. Telleldin y Carlos Sebastián Romero en favor de LUCIANA BARRIONUEVO bajo caución juratoria”.
El escrito también establece la “inmediata libertad la cual deberá hacerse efectiva en el día de la fecha desde su lugar de detención, previa confección y firma del acta prevista”. A su vez, fija una serie de condiciones: “Al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta, a saber: a) Someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; b) Mantenerse en contacto con el Tribunal durante la tramitación de la causa el primer día hábil de cada mes, de 7:30 a 13:30 hrs, por conducto telefónico; c) La medida de distancia y prohibición de acercamiento respecto de Bradley James Varela”.
Por otra parte, en Lape Club Social, el periodista Mauro Szeta aportó más información sobre el expediente: “Hace instantes, el juez de la causa resolvió conceder la excarcelación de Cristian Andrés Wagner bajo caución juratoria y ordenar su inmediata libertad. La resolución deja en libertad a ambos porque hay un cambio de calificación, ahora es hurto y por eso consiguen las excarcelaciones”.
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