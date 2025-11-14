La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 16 de noviembre en Telefe
Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa ofrecerá una jornada repleta de música en vivo, sorpresas y platos ricos, con figuras destacadas del país y del exterior.
Este domingo 16 de noviembre, desde las 13:15 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
El humor, un sello distintivo del programa, estará presente con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, quienes garantizan carcajadas y diversión para toda la familia.
En la Pulpería, uno de los rincones más queridos de La Peña, habrá dos charlas destacadas. Por un lado, Peter Lanzani compartirá una entrevista íntima que reencontrará al público con uno de los actores más versátiles del momento. Por el otro, Cristina Pérez llegará para presentar Camino a casa, su nuevo programa, en una conversación que anticipa emoción y mirada personal.
En paralelo, la sección gastronómica volverá a ser protagonista: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas y creativas, mientras que Ariel Rodríguez traerá las noticias del mundo del deporte, manteniendo informados a los espectadores de todo lo relevante que ocurre tanto en el país como a nivel internacional.
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 16 de noviembre
En esta ocasión, una de las grandes novedades será la llegada de Massacre, que desembarca por primera vez en el escenario de La Peña con un show en vivo prometido a puro rock, una apuesta diferente dentro de la grilla habitual del ciclo.
La diversidad musical se ampliará con la presencia de Campedrinos, representantes del folklore contemporáneo que aportarán su sello característico, y con el regreso al tiempo de la mano de GYT, el dúo formado por Pablo Guyot y Alfredo Toth, dos nombres esenciales en la historia del rock nacional.
Las visitas especiales continuarán con una presencia muy esperada: Antonella Podestá y Juli Castro, protagonistas de Playback: una somos dos, quienes llevarán al escenario los hits de la serie que hoy suma fanáticos en todo el país.
