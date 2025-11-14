La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 16 de noviembre en Telefe

La diversidad musical se ampliará con la presencia de Campedrinos, representantes del folklore contemporáneo que aportarán su sello característico, y con el regreso al tiempo de la mano de GYT, el dúo formado por Pablo Guyot y Alfredo Toth, dos nombres esenciales en la historia del rock nacional.

Las visitas especiales continuarán con una presencia muy esperada: Antonella Podestá y Juli Castro, protagonistas de Playback: una somos dos, quienes llevarán al escenario los hits de la serie que hoy suma fanáticos en todo el país.