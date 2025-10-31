La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 2 de noviembre en Telefe
Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa ofrecerá una jornada repleta de música en vivo, sorpresas y platos ricos, con figuras destacadas del país y del exterior.
Este domingo 2 de noviembre, desde las 13:15 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
El humor, un sello distintivo del programa, estará presente con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, quienes garantizan carcajadas y diversión para toda la familia. Barby Franco volverá a su Pulpería, ofreciendo un segmento lleno de interacción con el público y anécdotas que hacen del ciclo un clásico de los domingos: recibirá al exfutbolista Claudio “Turco” Husaín.
En paralelo, la sección gastronómica volverá a ser protagonista: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas y creativas, mientras que Ariel Rodríguez traerá las noticias del mundo del deporte, manteniendo informados a los espectadores de todo lo relevante que ocurre tanto en el país como a nivel internacional.
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 2 de noviembre
La música será la gran protagonista: César “Banana” Pueyrredón llega al estudio para repasar todos los clásicos de su carrera, en un show que promete emocionar a varias generaciones. También estarán Estelares, una de las bandas más queridas del rock argentino, que presentará algunas de las canciones de su próximo álbum.
Además, habrá un bloque especial de folklore con Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, que llevarán la tradición a la pantalla de Telefe con un repertorio lleno de historia y ritmo.
Como es costumbre, la cocina volverá a ser otro de los atractivos principales. Donato De Santis se sumará al equipo para compartir recetas y secretos de la gastronomía italiana.
