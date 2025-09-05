Luciana Salazar estalló en llanto: "Me tuve que bancar el título de mala madre"
La mediática se quebró al hablar del difícil momento que vive con su ex, el economista Martín Redrado. Todos los detalles.
Luciana Salazar, reconocida modelo y conductora, se comunicó con el programa Puro Show (El Trece) para referirse una vez más al enfrentamiento que mantiene con su expareja, el economista Martín Redrado, en relación a la manutención de su hija.
Desde hace dos años, Salazar reclama el cumplimiento del pago de la cuota alimentaria que, según ella, Redrado habría firmado comprometiéndose a abonar hasta que la niña cumpla 18 años. Sin embargo, él sostiene que dicho contrato no existe y que no es el padre de la menor, lo que desató una batalla mediática y judicial que parece no tener fin.
Visiblemente emocionada, Luli expresó: “Ya esto me lo había tomado personal, más allá de mi hija y de la lucha. Era un tema de sed de justicia”. Sus palabras reflejaron no solo el desgaste legal, sino también el impacto personal que le generó el conflicto.
Además, se mostró dolida por las acusaciones en su contra: “No podía creer que se me estén acusando de tantas cosas, soy una persona de bien, de buena familia, que me estén acusando de cosas que no me las merezco, ensuciaron mi nombre, todo porque que te llamen extorsionadora…”. Estas declaraciones hacen referencia a la denuncia por presunta extorsión que el propio Redrado presentó contra ella.
En medio de las lágrimas, Salazar subrayó la dureza de la situación: “Con un tema de una hija, con todo lo que yo pasé, todo lo que yo sufrí, a mí esto me da muchísima bronca, porque esto es más violento que estar pidiendo una cuota alimentaria, me tuve que bancar el título de mala madre”.
De esta manera, Luciana dejó en claro que su lucha ya no solo gira en torno a lo económico, sino también a la necesidad de limpiar su nombre y defender su rol como madre frente a lo que considera ataques injustos.
