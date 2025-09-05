Luciana Salazar estalló en llanto: "Me tuve que bancar el título de mala madre"

En medio de las lágrimas, Salazar subrayó la dureza de la situación: “Con un tema de una hija, con todo lo que yo pasé, todo lo que yo sufrí, a mí esto me da muchísima bronca, porque esto es más violento que estar pidiendo una cuota alimentaria, me tuve que bancar el título de mala madre”.

De esta manera, Luciana dejó en claro que su lucha ya no solo gira en torno a lo económico, sino también a la necesidad de limpiar su nombre y defender su rol como madre frente a lo que considera ataques injustos.

Luciana Salazar, a fondo contra Redrado. La modelo le escribió una carta a la Justicia y contó todo en #PuroShow. @puroshowok pic.twitter.com/IM6qxlctDl — eltrece (@eltreceoficial) September 3, 2025