La Peña de Morfi: los invitados confirmados para este domingo 9 de noviembre
El clásico de los domingos en Telefe tendrá una nueva emisión con invitados súper especiales: enterate quiénes estarán con Diego Leuco y Lizy Tagliani.
El próximo domingo 2 de noviembre, a las 13:15, La Peña de Morfi vuelve a ser el plan perfecto para la sobremesa en Telefe. Lizy Tagliani y Diego Leuco nos invitan a compartir otra tarde de buena música, buena comida y alegría, reafirmando por qué este ciclo es el favorito de los domingos.
La risa es el ingrediente secreto de La Peña, y esta vez no será la excepción: Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz prometen el mejor humor para toda la familia. En un encuentro lleno de calidez, Barby Franco volverá a encabezar la Pulpería, tal como hace cada domingo.
Y por supuesto, el aroma de la cocina inundará la pantalla: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro nos abrirán su recetario para compartir sus platos más tentadores. Además, Ariel Rodríguez nos pondrá al día con todas las novedades del deporte que están marcando la agenda mundial y local.
Quiénes son los invitados de este domingo en La Peña de Morfi
El programa se vestirá de gala para recibir a grandes figuras de la música: la aclamada Zoe Gotusso, así como el dúo legendario compuesto por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, quienes prometen llenar el estudio con su talento.
La lista de invitados musicales se completa con Maxi Espíndola, el artista que se dio a conocer en el popular ciclo Soñando por Cantar.
Pero la sorpresa de la jornada viene de la mano de la cocina. La Peña recibirá una visita muy especial desde las cocinas más famosas del país: los participantes de MasterChef. Los elegidos para compartir sus experiencias y detalles sobre el popular certamen son Valu Cervantes e Ian Lucas, quienes se sentarán a conversar con el equipo sobre el fenómeno gastronómico.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario