La Peña de Morfi: Diego Leuco le arruinó el truco de magia a Nazareno Móttola

nazareno diego leuco

Entre risas, Leuco, le pidió al actor el mazo de cartas con el fin de revelar algo que a todos siempre nos da intriga: la verdad detrás del truco. “Yo estudié magia", acotó mientras develaba el misterio y arruinaba el acto.

"Con cartas normales no me salía, así que decidí comprar todas cartas iguales”, dijo Nazareno, y remató con su clásico “¡No me quemés!”.