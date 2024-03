La peña de Morfi será conducida por Lizy Tagliani

Confirmado, Lizy Tagliani al frente de La peña de Morfi

Luego de días de incertidumbre y mucho misterio, Marcela Tauro confirmó que Lizy Tagliani será la nueva conductora. Lo curioso de esto, es que no estará junto a Diego Leuco, el presentador que se mantuvo hasta la última edición y por eso está en duda su futuro.

“Lizy Taglini es la conductora de La Peña de Morfi. No será coconductora. La negociación de su representante es ella conduce sola, no con Diego (Leuco). Eso es lo que hablaron, que Diego no va a conducir, o tendrá otra parte u otro segmento”, aseveró Tauro.

Frente a la sorpresa que eso generó, Flor de la V confesó que le parecen “dos figuras muy fuertes para estar juntas”. “El último momento es si se quedará Diego. Y en estas condiciones”, remató la conductora sorprendida con la información de su compañera y a los pocos minutos aclararon que sí seguirá estando.