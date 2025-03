La picante respuesta de Jenifer Lauría de Gran Hermano a la familia de Ricardo Centurión

Luego de su primera salida del programa, se comunicó con Centurión, quien no le hizo ningún comentario negativo. "Es más, en Año Nuevo lo vi porque mi nena lo iba a pasar con él y me la trajo después de las 12. Lo vi, lo saludé y la mejor. Con él no pasa nada, pero sé que cuando estuve adentro de la casa, su familia me salió a matar y a decir un montón de cosas".

A pesar de esto, Lauría se muestra despreocupada por la opinión de la familia de su expareja: "No me interesa ni opinar del tema. El protagonista de todo es el padre de mi hija y él no me dijo absolutamente nada. No salió a matarme porque sabe lo que fui como mujer y lo que soy como mamá y como persona. Eso me deja tranquila y lo que digan los demás, no me interesa. Para mí son puro cotillón".

Sobre su relación con la familia del futbolista, fue tajante: "No, no tengo y nunca lo tuve ni me interesa tenerlo. Es la familia de mi hija pero no la mía. De mi parte, está todo bien. Los respeto, pero no voy a salir a hablar de ellos como ellos lo hacen conmigo. Somos diferentes".

Al recordar su relación con el mediocampista, explicó que estuvieron juntos por casi cuatro años. "El primer tiempo estuvimos juntos sin que fuera una relación de novios, pero cuando me enteré de que había quedado embarazada, se lo conté y me propuso ponernos las pilas. 'Dale, vayamos a vivir juntos', me dijo. Yo vivía sola en un departamento en Wilde, él en Puerto Madero y cuando quedé embarazada me dijo que deje de alquilar y que me vaya a vivir con él. Entonces, dejé de alquilar y vendí todas mis cosas porque tenía mi departamento todo armado. Me mudé con él".

Sin embargo, con el tiempo las cosas cambiaron. "Al principio todo re lindo, pero en el tercer mes de embarazo, arrancó todo el lío con la familia de él. Ricardo también empezó a hacer las cosas mal y se desbarrancó todo", relató.

"Me engañaba, no volvía a nuestra casa, me dejaba sola. Hacía ese tipo de cosas, yo estaba embarazada y la pasé horrible. Fue un embarazo muy heavy y por suerte siempre tuve la cabeza bien y aguanté y soporté hasta donde pude. Apostaba a la familia pero cuando no pude más, dejé todo. Me di cuenta de que yo sola quería una familia pero no era mutuo. Pude salir y terminar con esa relación, aunque me costó muchísimo porque estaba muy enamorada", concluyó.