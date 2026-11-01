La polémica en la mesa de Juana Viale por los dichos de Elina Costantini sobre hechizos y extraterrestres
Los invitados emitieron diversas opiniones sobre los polémicos dichos de la exmodelo. Los detalles.
La mítica mesaza de Mirtha Legrand, conducida en esta oportunidad por Juana Viale, volvió a convertirse en el escenario de picantes debates del espectáculo nacional. Durante la velada, María Fernanda Callejón rompió el silencio y fijó una contundente postura al ser consultada sobre las recientes y virales declaraciones de Elina Costantini respecto a las especulaciones de brujería que rodean su matrimonio con el empresario Eduardo Costantini. Y también sobre las experiencias paranormales que asegura tener desde la infancia, sus supuestas conexiones con figuras religiosas y sus encuentros con extraterrestres: "Desde mis cinco años me bajan informaciones", contó. Después de un silencio incómodo, amplió su relato y agregó: "Así como con Dios, Jesús, la Virgen, los santos, también los extraterrestres".
El origen de la polémica se remonta al paso de la modelo por el programa "PH: Podemos Hablar", donde Sol Pérez la encaró de manera directa durante el cruce cara a cara. En esa emisión, la panelista de "Gran Hermano: El debate" le planteó el runrún mediático sobre supuestos amarres y le preguntó si había recurrido al famoso mito popular del "agua de tanga" para conquistar al coleccionista de arte, explicándole entre risas que la creencia consiste en colocar una prenda íntima dentro del té para enamorar a alguien. En aquella oportunidad, Elina respondió con ironía desestimando la versión: “¿Creen que con la cabeza que tiene mi marido se puede enamorar así?”, agregando entre risas que “a veces yo digo 'estoy completamente enamorada de Eduardo, pero si yo tuviera esa capacidad, lo hago con, no sé, Elon Musk'”, para luego rematar el tema asegurando que “en algún momento voy a hacer una novela o un reality y todo lo que vayamos ganando, lo vamos a donar”.
Al reflotarse estas llamativas declaraciones en la mesa conducida por Juana Viale, la atención se centró de lleno en la palabra de María Fernanda Callejón. Lejos de esquivar el tema, la actriz analizó la figura de la esposa del empresario y las repercusiones televisivas que generaron sus dichos.
Sin tapujos, la invitada expresó su opinión sobre la repercusión del caso y admitió que, más allá del tono cómico con el que se lo aborda en el medio, se trata de una temática que despierta curiosidad: “Elina ya es todo un tema, pero no lo digo mofándome porque de verdad se ha mofado toda la televisión, pero de alguna manera causa gracia porque no estamos acostumbrados a hablar de esto, pero existe, algo debe haber”.
De esta manera, Callejón dejó en claro su visión personal sobre los mitos de brujería en la farándula, aportando su cuota de picardía y misterio a un debate que sigue dando que hablar en el ambiente del espectáculo.
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