La polémica en la mesa de Juana Viale por los dichos de Elina Costantini sobre hechizos y extraterrestres

El origen de la polémica se remonta al paso de la modelo por el programa "PH: Podemos Hablar", donde Sol Pérez la encaró de manera directa durante el cruce cara a cara. En esa emisión, la panelista de "Gran Hermano: El debate" le planteó el runrún mediático sobre supuestos amarres y le preguntó si había recurrido al famoso mito popular del "agua de tanga" para conquistar al coleccionista de arte, explicándole entre risas que la creencia consiste en colocar una prenda íntima dentro del té para enamorar a alguien. En aquella oportunidad, Elina respondió con ironía desestimando la versión: “¿Creen que con la cabeza que tiene mi marido se puede enamorar así?”, agregando entre risas que “a veces yo digo 'estoy completamente enamorada de Eduardo, pero si yo tuviera esa capacidad, lo hago con, no sé, Elon Musk'”, para luego rematar el tema asegurando que “en algún momento voy a hacer una novela o un reality y todo lo que vayamos ganando, lo vamos a donar”.