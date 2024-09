La primicia que dio Leandro Paredes en el programa de Susana Giménez: "No lo habíamos..."

Durante la conversación, Susana le preguntó a Paredes: “Leandro, ¿vos estás casado y esperando un bebé?”. Entre risas, Paredes sorprendió a todos al responder: “Sí, no lo había contado todavía, pero… Yo me enamoré de Camila cuando tenía 8 años”.

“Es el tercero, tengo una nena de 10 años, un nene de 7 y ahora estamos esperando otro. No sabemos todavía si es varón o nena”, expresó.

Además, el campeón del mundo contó: "Me la tatúé en el cuello antes de que sea mi novia. Yo sentía que iba a ser la mujer de mi vida, y con el tatuaje me dio más bolilla”.

La sorpresiva participación de Lionel Messi en el sketch de Susana Giménez

Después de tanto tiempo, este domingo finalmente Susana Giménez regresó a la televisión en la pantalla de Telefe con su clásico ciclo, que inició con un extenso sketch grabado en la AFA, que contó con el sorpresivo mensaje de Lionel Messi.

Cabe recordar que la conductora iba a regresar a la pantalla el pasado domingo 15 de septiembre. Sin embargo, la fecha fue pospuesta debido a que coincidía con la presentación del Presupuesto 2025 que hizo el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación.

El inicio del programa tuvo el prometido sketch, plagado de actores, filmado en el predio de la AFA. Pasaron Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y hasta Chiqui Tapia; y sobre el final, Nico Vázquez mostró desde su celular el video que le dedicó el mejor jugador del mundo a la histórica conductora.

"Hola Su. No pude estar, yo que tanto te miraba con mi mamá cuando era chiquito, y ahora que hacen esto no puedo estar presente, pero me alegro que los chicos hayan participado y que la hayan pasado bien. Darte un beso grande y espero la próxima estar presente", dijo Messi, para alegría del personaje de la diva.

