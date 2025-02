La prueba de que Wanda Nara habría mentido durante la entrega de premios en Turquía

A raíz de esto, este martes, en DDM hicieron un minucioso análisis de ciertos detalles de lo que fue el evento y detectaron una situación que se produjo entre la conductora y una persona, lo que desató versiones de un engaño a sus seguidores.

“Quiero que vean una historia de Instagram y una señora que vamos a ver ahí. Parece una fanática de Wanda, que la está halagando, después la vemos como la persona que le lleva la cartera”, comentó el panelista Santiago Sposato mientras mostraban las imágenes al aire.

En esas primeras imágenes, se puede ver a la mujer hablando con Wanda con cariñosas palabras hacia ella en calidad de una admiradora, pero luego se la ve al costado de una sesión de fotos sosteniendo sus pertenencias.

En medio de este video, en el programa de Mariana Fabbiani debatían acerca de este episodio y el verdadero vínculo entre la mediática y la mujer del video, cuando Guido Záffora recordó: "Chicos, Mariano de la Canal fue contratado por Wanda para ser su fan".

La increíble propuesta laboral que le hicieron a Wanda Nara en Turquía

Wanda Nara viajó a Turquía para recibir el premio a Mujer del Año en la ciudad de Estambul, donde vivía junto a Mauro Icardi. Durante el evento, la empresaria compartió una historia en donde reveló la impensada propuesta laboral que recibió.

¿Cuál es la propuesta que le hicieron a Wanda Nara?

En un video que subió su amigo y estilista Kenny Palacios a sus historias de Instagram, la empresaria deslizó que le ofrecieron participar de una novela turca. “Me acaban de ofrecer hacer una novela. No entienden que yo tengo mi propia novela”, bromeó Wanda.

“Está lleno de actrices y quieren que haga una novela en Turquía, mañana tenemos una reunión muy importante. Quién que te dice que venimos acá y tengo que venir con todos los chicos a grabar”, sugirió sobre la propuesta.

Previamente, la conductora había usado sus redes para agradecer el reconocimiento que obtuvo. “Gane. BEST WOMAN OF THE YEAR. Europe Awards Thanks. Una noche soñada en Estambul”, escribió en Instagram junto a varias fotos de la ceremonia y su trofeo.