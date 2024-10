La reacción de Elba Marcovecchio frente a las acusaciones de la expareja de Jorge Lanata

Luego, el movilero le preguntó: “¿Sabías de este poder que tenía Sara por encima del tuyo?”, y Elba cerró con firmeza: “Basta, esas cuestiones no me importan nada, lo único que me importa es Jorge. Entiendan, pasé con él todas las operaciones”.

Marcovecchio también negó los rumores de un supuesto enfrentamiento con las hijas de Lanata en el Hospital Italiano tras la cuarta intervención quirúrgica. El cronista le consultó: “Ayer trascendió que las invitaron a retirarse por un escándalo, se dijo que hubo gritos”, y ella respondió categóricamente: “No, no me crucé con las chicas, nada”.

Elba Marcovecchio

La decisión de la exmujer de Jorge Lanata

Por otro lado, Sara Stewart Brown, exesposa de Jorge Lanata, decidió revocar un poder que tenía Elba Marcovecchio, actual pareja del periodista, luego de que esta lo utilizara para suspender sin goce de sueldo a tres empleados.

“Sabiendo que él haría lo mismo que yo en una situación así, no podía hacerme la distraída. Me sentí obligada por las circunstancias a intervenir”, explicó "Kiwita".

Y detalló: “Con Lanata tenemos un poder recíproco, el más amplio posible, que incluye la facultad de revocar otros poderes, especialmente aquellos con cláusulas de irrevocabilidad o inextinguibles en caso de incapacidad o fallecimiento".

Asimismo, concluyó: "Así lo establece expresamente el poder. Nos lo otorgamos mutuamente y lo mantuvimos vigente por la confianza que siempre nos tuvimos y seguimos teniendo”, publicó en su cuenta de X, donde es conocida como "Kiwita".