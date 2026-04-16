La reacción de Marley cuando le preguntaron por un supuesto encuentro con Keanu Reeves
En un streaming, el conductor fue sorprendido con una consulta sin filtro y respondió entre risas y evasivas, lo que rápidamente se volvió viral.
Un fragmento de streaming se convirtió en tendencia en pocas horas tras una pregunta inesperada que dejó expuesto a Marley. El conductor fue consultado de manera directa sobre un supuesto vínculo íntimo con Keanu Reeves y su reacción generó todo tipo de comentarios.
La situación se dio durante una charla con Martín Cirio, en la que también participaba Florencia Peña. En medio de la conversación distendida, Peña lanzó una broma que funcionó como disparador: sugirió, en tono jocoso, que Marley había tenido un acercamiento con el actor, jugando con el nombre del artista.
A partir de ahí, Cirio fue al punto y le hizo la consulta sin rodeos. La respuesta del conductor no tardó en llegar, pero lejos de ser clara, dejó más dudas que certezas. Entre risas y visiblemente incómodo, Marley optó por una frase ambigua: “Viajé mucho. Era muy joven. Conocí a mucha gente”. Sin dar una confirmación concreta, tampoco negó de forma tajante, lo que alimentó el tono del momento.
El intercambio continuó en clave de humor, con Peña marcando su reacción y sumando comentarios que mantuvieron el clima relajado, mientras el conductor intentaba salir de la situación sin profundizar. Más allá del ida y vuelta, hay un hecho cierto: Marley coincidió con Keanu Reeves años atrás, en su etapa previa a la televisión, cuando se desempeñaba en el ámbito del espectáculo. Todo lo demás quedó en el terreno de las bromas y las interpretaciones.
Como suele pasar en este tipo de situaciones, la combinación de humor, incomodidad y una respuesta abierta terminó potenciando la viralización del clip, que rápidamente circuló en redes y volvió a poner al conductor en el centro de la escena.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario