La reacción de Marley cuando le preguntaron por un supuesto encuentro con Keanu Reeves

El intercambio continuó en clave de humor, con Peña marcando su reacción y sumando comentarios que mantuvieron el clima relajado, mientras el conductor intentaba salir de la situación sin profundizar. Más allá del ida y vuelta, hay un hecho cierto: Marley coincidió con Keanu Reeves años atrás, en su etapa previa a la televisión, cuando se desempeñaba en el ámbito del espectáculo. Todo lo demás quedó en el terreno de las bromas y las interpretaciones.