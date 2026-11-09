Una motocam de A24 burló la cápsula de seguridad del papa León XIV y fue interceptada por los custodios

Sin embargo, el hecho dejó al descubierto la extrema rigurosidad y los estrictos protocolos de protección aplicados por las fuerzas de seguridad nacionales y vaticanas ante cualquier vehículo no autorizado que intente vulnerar la distancia mínima con el vehículo del santo padre.

Cabe señalar que, antes de su llegada al país, un hombre oriundo de Pilar amenazó de muerte al sumo pontífice, por lo que sus cuidados son prioridad.