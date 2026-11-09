Una motocam de A24 burló la cápsula de seguridad del papa León XIV y fue interceptada por los custodios
En pleno despliegue en vivo por Recoleta, un agente de la escolta oficial descendió de un vehículo de la comitiva y le cortó el paso al canal de noticias.
Un momento de alta tensión se vivió este mediodía en las calles de la Ciudad durante la cobertura periodística de la visita del papa León XIV. La motocicleta de la señal A24, que transmitía en vivo el recorrido de la comitiva papal, se introdujo en el cordón de seguridad en el barrio de Recoleta y debió ser interceptada de inmediato por la custodia oficial.
El momento de la intercepción a la motocam de A24
Las imágenes transmitidas en directo captaron la secuencia exacta en la que la unidad móvil recorría la calle Montevideo. En ese preciso instante, un automóvil gris perteneciente a la cápsula de seguridad frenó su marcha en plena calzada y abrieron su puerta trasera.
Un agente de la escolta papal vestida de traje formal descendió rápidamente del vehículo y caminó directamente hacia la cámara de la moto. Con gestos firmes y ademanes claros con las manos, el custodio indicó que el acceso estaba estrictamente bloqueado y le ordenó al conductor dar un giro en U de inmediato.
"Está cortado aquí el perímetro de seguridad, tenemos que pegar la vuelta", relató en el momento el cronista que viajaba en la moto, mientras desde el estudio del canal explicaban que se trataba del primer anillo de seguridad encargados de impedir que las motos periodísticas se filtren en la caravana oficial.
Extreman medidas de seguridad
El incidente no pasó a mayores gracias a que el equipo periodístico acató sin resistencia la indicación del custodio y retomó la marcha en sentido contrario.
Sin embargo, el hecho dejó al descubierto la extrema rigurosidad y los estrictos protocolos de protección aplicados por las fuerzas de seguridad nacionales y vaticanas ante cualquier vehículo no autorizado que intente vulnerar la distancia mínima con el vehículo del santo padre.
Cabe señalar que, antes de su llegada al país, un hombre oriundo de Pilar amenazó de muerte al sumo pontífice, por lo que sus cuidados son prioridad.
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