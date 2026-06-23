La reacción de Pampita al ser sorprendida chapando fuerte con Martín Pepa en pleno Mundial 2026
La modelo y el empresario fueron vistos en una escena romántica durante su paso por Estados Unidos, donde viajaron para alentar a la Selección Argentina.
Pampita fue captada a los besos con Martín Pepa y su reacción no pasó desapercibida en un momento que rápidamente circuló en redes sociales. A un mes de haber decidido darse una nueva oportunidad, la pareja se muestra cada vez más compenetrada.
En medio de su estadía en Estados Unidos, donde la modelo se encuentra por compromisos ligados al Mundial 2026, también aprovecha para compartir tiempo con el polista.
En las últimas horas, en las redes de LAM se difundió un video donde se los ve en una escena romántica hasta que fueron sorprendidos por una interrupción. “Perdón, estoy en vivo”, se escucha decir a quien registra el momento.
Sin perder la espontaneidad, Pampita tomó el micrófono y respondió con humor y una sonrisa: “Hola. Andaba reconcentrada”.
Pampita recordó cómo se enteró de que Martín Pepa estaba soltero y contó una historia íntima sobre su vínculo con su familia
Carolina “Pampita” Ardohain también habló sobre los inicios de su relación con Martín Pepa y compartió una anécdota personal durante una entrevista en el stream Mundo Mundial (DGO), donde repasó el vínculo previo que la unía con la familia del polista.
Según relató, el contacto con ellos venía de años atrás, en el marco de distintas acciones solidarias relacionadas con el recuerdo de su hija Blanca, lo que generó una relación cercana con el entorno del deportista.
En ese contexto, destacó el trabajo de la madre de Martín en un homenaje especial: “Hicimos la primera plaza en ese lugar y ella inventó una frase que decía: ‘Blanca, con tu luz aquí jugamos’. Era muy significativo”.
Más adelante, recordó el momento en el que se enteró, casi por casualidad, de la situación sentimental del polista. “Yo hacía dos meses que estaba separada. Íbamos caminando y ella me contaba que al día siguiente tenía que viajar a Estados Unidos para buscar a una de sus nietas”, explicó.
Fue allí cuando surgió la revelación. “Le dije: ‘¿Y por qué no la va a buscar el padre?’. Y ella me respondió: ‘Porque lo estoy ayudando a mi hijo, porque mi hijo se separó’”, relató entre risas.
Sorprendida por su propia reacción, volvió sobre ese instante: “No sé por qué hice esto, pero le dije: ‘¿Se separó?’”.
Por último, al repasar aquellos tiempos, no dudó en reconocer qué le había llamado la atención desde el comienzo. “Era el más lindo de todos”, concluyó.
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