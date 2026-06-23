La reacción de Pampita al ser sorprendida chapando fuerte con Martín Pepa en pleno Mundial 2026

Pampita recordó cómo se enteró de que Martín Pepa estaba soltero y contó una historia íntima sobre su vínculo con su familia

Carolina “Pampita” Ardohain también habló sobre los inicios de su relación con Martín Pepa y compartió una anécdota personal durante una entrevista en el stream Mundo Mundial (DGO), donde repasó el vínculo previo que la unía con la familia del polista.

Según relató, el contacto con ellos venía de años atrás, en el marco de distintas acciones solidarias relacionadas con el recuerdo de su hija Blanca, lo que generó una relación cercana con el entorno del deportista.

En ese contexto, destacó el trabajo de la madre de Martín en un homenaje especial: “Hicimos la primera plaza en ese lugar y ella inventó una frase que decía: ‘Blanca, con tu luz aquí jugamos’. Era muy significativo”.

Pampita Posteo

Más adelante, recordó el momento en el que se enteró, casi por casualidad, de la situación sentimental del polista. “Yo hacía dos meses que estaba separada. Íbamos caminando y ella me contaba que al día siguiente tenía que viajar a Estados Unidos para buscar a una de sus nietas”, explicó.

Fue allí cuando surgió la revelación. “Le dije: ‘¿Y por qué no la va a buscar el padre?’. Y ella me respondió: ‘Porque lo estoy ayudando a mi hijo, porque mi hijo se separó’”, relató entre risas.

Sorprendida por su propia reacción, volvió sobre ese instante: “No sé por qué hice esto, pero le dije: ‘¿Se separó?’”.

Por último, al repasar aquellos tiempos, no dudó en reconocer qué le había llamado la atención desde el comienzo. “Era el más lindo de todos”, concluyó.