La reacción de una periodista de Telefe a los rumores de romance con Roberto García Moritán: qué hizo

“En los últimos días empezó a circular con fuerza el rumor de que Roberto García Moritán estaría iniciando una relación con una periodista de Telefe, Priscila Crivocapich. Durante el fin de semana traté de contactarla para obtener su versión de los hechos”, relató Etchegoyen al aire, abriendo la puerta al misterio.

Acto seguido, el periodista detalló cómo fue el intercambio con Crivocapich: “Ella me respondió con amabilidad en un principio, incluso me preguntó cómo estaba. Pero cuando fui al grano con la consulta puntual sobre Moritán, optó por no contestar más”. Según explicó, luego de hacer la pregunta clave, la periodista le dejó el mensaje en visto, algo que él interpretó como una señal inequívoca: “Para mí eso habla por sí solo. Si no hay nada, lo desmentís en dos segundos. Pero cuando decidís callar, es porque hay algo que no querés confirmar todavía”.

Lejos de quedarse ahí, Etchegoyen fue más allá: “A mí me dicen que esta relación ya lleva algunos meses y que está todo viento en popa. Por eso no me sorprendería que en cualquier momento aparezcan fotos de los dos caminando juntos por la calle. Es cuestión de tiempo”.

Con tono entre picante y comprensivo, el conductor cerró su relato con una reflexión: “La entiendo a Priscila si no quiere hablar, pero siendo colega se me hace raro que no tire ni un ‘no es cierto’. Para mí, esto está cocinadísimo”.

Priscila Crivocapich Roberto García Moritán