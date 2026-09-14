Gwyneth Paltrow recordó su romance con Brad Pitt y sorprendió con una confesión sobre su separación
La actriz habló de la relación que mantuvo con el actor en los años 90 y contó cómo vivió la enorme exposición que rodeó al final de su compromiso.
Gwyneth Paltrow volvió a recordar una de las relaciones más mediáticas de su juventud: su romance con Brad Pitt, con quien estuvo en pareja durante la década del 90 y llegó a comprometerse en 1996. En una reciente entrevista, la actriz repasó aquella etapa y reconoció que la exposición pública tuvo un fuerte impacto cuando decidieron ponerle punto final a su vínculo. El compromiso se canceló en junio de 1997 y la situación rápidamente se convirtió en noticia.
Paltrow explicó que aquella exposición le generó una sensación de “vergüenza añadida”, especialmente porque una decisión que inicialmente pertenecía a su vida privada terminó adquiriendo una dimensión mucho mayor frente a los medios.
“Creo que el aspecto mediático y todo eso hace que, en cierto modo, adquiera unas dimensiones descomunales”, sostuvo la actriz, quien además reconoció que en aquel momento se sintió “muy abatida”.
Cómo comenzó la historia de amor entre Gwyneth Paltrow y Brad Pitt
El flechazo de Paltrow con Pitt incluso comenzó antes de conocerlo personalmente. La actriz contó que había visto Thelma & Louise y quedó impactada por la apariencia del actor, al punto de pensar que era “el hombre más guapo que existe”.
El encuentro finalmente se produjo durante el rodaje de Se7en, película que protagonizaron juntos. Según recordó Paltrow, la conexión entre ambos fue inmediata y rápidamente comenzaron una relación.
“Fue algo así como amor a primera vista. Fue increíble. Fue muy divertido”, recordó sobre aquellos primeros momentos junto a Pitt.
La diferencia de edad tampoco representó un inconveniente para ella. Cuando se conocieron, Paltrow tenía 22 años y Pitt 31, nueve años más que la actriz. Al ser consultada sobre si esa diferencia le había molestado, respondió con humor: “No, porque él era guapísimo”.
La relación que mantienen en la actualidad
Aunque la pareja terminó separándose y sus caminos tomaron rumbos diferentes, Paltrow aseguró que actualmente conserva un vínculo cordial con Pitt y no dudó en definirlo como “un tipo estupendo”.
La actriz también habló de su matrimonio actual con el productor televisivo Brad Falchuk y dejó en claro que aquella historia quedó definitivamente en el pasado. “No, Brad Falchuk sabe que es el gran amor de mi vida”, afirmó.
Además, describió a su esposo como “como mi mejor amigo” y destacó que la acompaña sin sentir celos por los vínculos que ella pueda mantener con personas de su pasado.
Después de su relación con Pitt, Paltrow también tuvo romances con Ben Affleck y, en 2002, comenzó su relación con Chris Martin, líder de Coldplay. Con el músico tuvo a sus hijos, Apple y Moses.
Tras su separación en 2014, la actriz volvió a encontrar el amor y en 2018 se casó en una ceremonia privada con Brad Falchuk, rodeada de familiares y amigos cercanos.
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