Gwyneth Paltrow recordó su romance con Brad Pitt y sorprendió con una confesión sobre su separación

“Fue algo así como amor a primera vista. Fue increíble. Fue muy divertido”, recordó sobre aquellos primeros momentos junto a Pitt.

La diferencia de edad tampoco representó un inconveniente para ella. Cuando se conocieron, Paltrow tenía 22 años y Pitt 31, nueve años más que la actriz. Al ser consultada sobre si esa diferencia le había molestado, respondió con humor: “No, porque él era guapísimo”.

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La relación que mantienen en la actualidad

Aunque la pareja terminó separándose y sus caminos tomaron rumbos diferentes, Paltrow aseguró que actualmente conserva un vínculo cordial con Pitt y no dudó en definirlo como “un tipo estupendo”.

La actriz también habló de su matrimonio actual con el productor televisivo Brad Falchuk y dejó en claro que aquella historia quedó definitivamente en el pasado. “No, Brad Falchuk sabe que es el gran amor de mi vida”, afirmó.

Además, describió a su esposo como “como mi mejor amigo” y destacó que la acompaña sin sentir celos por los vínculos que ella pueda mantener con personas de su pasado.

Después de su relación con Pitt, Paltrow también tuvo romances con Ben Affleck y, en 2002, comenzó su relación con Chris Martin, líder de Coldplay. Con el músico tuvo a sus hijos, Apple y Moses.

Tras su separación en 2014, la actriz volvió a encontrar el amor y en 2018 se casó en una ceremonia privada con Brad Falchuk, rodeada de familiares y amigos cercanos.