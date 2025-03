La repudiable frase de Galia Moldavsky sobre Lali Espósito que se viralizó tras la polémica con Eial

Debido al revuelo que despertó numerosas críticas entre los internautas, se viralizó un video donde Galia Moldavsky, hermana de Eial, deslizó un repudiable comentario sobre la privacidad de la intérprete de "Fanático": "Lali es una piba que no le están yendo todos los días a la casa a ver qué está haciendo. Ella se culeó a media Argentina, perdón Pedro, y no es que le estuvieron siguiendo el minuto a minuto, aunque se sabe, como que le tienen cierto respeto".

Según reveló luego, se trataba de un video "viejo" al aire de Blender -aunque lo suficientemente reciente como para que la panelista mencionara a Pedro, actual novio de la artista-, donde estaban "hablando de famosos que ventilan su vida privada y famosos que no". Fue entonces que la joven dio un ejemplo de los que no lo hacen citando a Lali y aseguró que intentó "reinvindicarla", aunque los usuarios de X no la perdonaron.

Muchos hicieron alusión a que las desubicaciones "venían de familia" y otras cosas por el estilo.

El descargo de Galia tras hacerse viral por su frase sobre Lali

Tras la viralización de este material que la ha dejado muy mal parada con el público de las redes, Galia salió al cruce de las acusaciones: "Siempre me dicen que no tuitee en estos casos pero voy a hacer una excepción: el recorte mío que está girando es de un programa VIEJO en donde estábamos hablando de famosos que ventilan su vida privada y famosos que no y yo la di como un ejemplo de los que no".

Y se justificó: "Estaba literalmente reivindicándola. Entiendo que recortado en este contexto suena peor de lo que fue, que fue un ejemplo al pasar, pero jamás la critiqué a ella por su sexualidad. De hecho, la libertad con la que habla del tema es uno de los motivos por los que la admiro".

"Y tuiteo esto solo porque me angustia la idea de que alguien piense que yo no la amo a lali porque la amo profundamente, con el fanatismo de una quinceañera. Es mi ídola desde que soy chica y nunca pensé que lo iba a tener que aclarar", sumó.

Finalmente, se excusó: "Lamentablemente, la expresión que usé fue una verga como me ha pasado un millón de veces solo que en este contexto suena todo peor. Y por ese tipo de exposición es que decidí dejar de hacer aire todos los días. Pero bueno, toca dar explicaciones".

