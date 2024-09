La respuesta de Lauty Gram sobre cuándo oficializaría su relación con la China Suárez

lauty gram china suarez.mp4

¿Qué dijo Lauty Gram sobre la China Suárez?

Lauty Gram y la China Suárez han mantenido un vínculo que, aunque no ha llegado a ser un noviazgo, los mantiene muy unidos desde hace meses, cuando fueron captados en una fiesta. Desde entonces, ambos admitieron que se llevan muy bien, pero que no son "simples amigos".

Hace unos días, la madre de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña publicó una serie de posteos donde dejó claro que estaba pasando por un mal momento, expresando tristeza y la necesidad de amor. Esto preocupó a sus seguidores, pero en la publicación siguiente se vio un brazo y una mano tomándole uno de sus pies, sugiriendo que no estaba sola. No fue difícil adivinar que el tatuaje pertenecía al cantante de la zona sur del Gran Buenos Aires.

Poco después, la China Suárez calmó la preocupación de sus fans y los medios, afirmando que se sentía mejor. También compartió un video en homenaje a Apolo, su perro fallecido. Cabe destacar que, en paralelo, la actriz se encuentra estrenando su película "Linda", donde tiene un rol protagónico.

Socios del espectáculo también pudo hablar con Lauty Gram antes de que acompañara por tercera vez a la actriz en relación con el filme. "Es la tercera vez que la veo. Me la sé de memoria", comentó. Y sobre la China, añadió: "Perfecta, hermosa, espléndida. Inigualable".

El cantante de RKT también elogió la actuación de la China Suárez en Linda: “10 de 10 la actuación, 10 de 10 la película”. En cuanto a por qué no han oficializado su relación o hecho apariciones públicas juntos, respondió: "Nunca fui una persona que busque figurar o estar en todos lados. No tengo la necesidad de subir fotos o videos con ella, y si no blanqueamos, es porque no se puede aún".

La cronista le preguntó cuál era el motivo para no oficializar la relación, a lo que Lauty Gram respondió: "Quizás no es el momento. Cuando llegue la oportunidad, lo haré. Ya se dará, ojalá sea pronto". Además, habló sobre los hijos de la China Suárez, destacando: "Conozco a sus hijos, son un amor de persona".